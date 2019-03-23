Home
Chega a 417 número de mortes em Moçambique após ciclone

De acordo com o ministro responsável pelas operações na cidade moçambicana da Beira, Carlos Agostinho do Rosário, o aumento do número de vítimas mortais já tinha sido admitido