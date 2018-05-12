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Pós acordo

Chefe de inspeção nuclear da ONU renuncia ao cargo

Tero Varjoranta pediu para sair do cargo alguns dias após retirada dos EUA de acordo nuclear com o Irã

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 11:36
Organização das Nações Unidas Crédito: Divulgação
O chefe de inspeção nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), Tero Varjoranta, renunciou ao cargo neste sábado, justamente quando o trabalho do departamento no Irã volta aos holofotes após a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o país.
A Agência Internacional de Energia Atômica não detalhou os motivos da súbita renúncia de Varjoranta e disse ainda que não comenta sobre assuntos pessoais confidenciais. Varjoranta esteve quase cinco anos no cargo e será substituído temporariamente por Massimo Aparo, um engenheiro nuclear italiano que recentemente se tornou o principal inspetor da Agência no Irã.
A renúncia de Varjoranta acontece apenas alguns dias depois do anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump de deixar o pacto nuclear firmado com o Irã em 2015 com o objetivo de suspender o programa de armas atômicas de Teerã. A agência nuclear, com sede em Viena, afirmou que não há indícios de que o Irã tenha violado o acordo.
Ao anunciar a quebra do acordo, na última terça-feira, o presidente americano criticou o compromisso firmado por Barack Obama e afirmou que retomaria as sanções impostas ao país.
"Eu anuncio hoje que os Estados Unidos estão abandonando o acordo nuclear com o Irã", disse Trump no início da semana. "Depois dessas consultas, fica claro para mim que não podemos impedir que o Irã obtenha uma bomba nuclear com a deteriorada e podre estrutura do atual acordo".

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