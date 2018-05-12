Chefe de inspeção nuclear da ONU renuncia ao cargo

Organização das Nações Unidas Crédito: Divulgação

O chefe de inspeção nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), Tero Varjoranta, renunciou ao cargo neste sábado, justamente quando o trabalho do departamento no Irã volta aos holofotes após a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o país.

A Agência Internacional de Energia Atômica não detalhou os motivos da súbita renúncia de Varjoranta e disse ainda que não comenta sobre assuntos pessoais confidenciais. Varjoranta esteve quase cinco anos no cargo e será substituído temporariamente por Massimo Aparo, um engenheiro nuclear italiano que recentemente se tornou o principal inspetor da Agência no Irã.

A renúncia de Varjoranta acontece apenas alguns dias depois do anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump de deixar o pacto nuclear firmado com o Irã em 2015 com o objetivo de suspender o programa de armas atômicas de Teerã. A agência nuclear, com sede em Viena, afirmou que não há indícios de que o Irã tenha violado o acordo.

Ao anunciar a quebra do acordo, na última terça-feira, o presidente americano criticou o compromisso firmado por Barack Obama e afirmou que retomaria as sanções impostas ao país.