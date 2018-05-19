Casamento real de Harry e Meghan gera piadas e memes nas redes

Casamento real rendeu piadas entre internautas Crédito: Reprodução/Twitter

Mais de duas mil pessoas foram convidadas para acompanhar de perto o casamento entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, em Windsor, no Reino Unido. Mas a distância não impediu que milhões de internautas se sentissem parte da cerimônia e vibrassem com os tradicionais memes e piadas que um grande evento sempre rende na web.

Apesar da euforia com as celebridades e o conto de fadas, não foi fácil acordar às 6h para acompanhar a festa.

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