Casamento real de Harry e Meghan gera piadas e memes nas redes

Mais de duas mil pessoas foram convidadas para acompanhar de perto o casamento entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, em Windsor, no Reino Unido. Mas a distância não impediu que milhões de internautas se sentissem parte da cerimônia e vibrassem com os tradicionais memes e piadas que um grande evento sempre rende na web.
Apesar da euforia com as celebridades e o conto de fadas, não foi fácil acordar às 6h para acompanhar a festa.
Você também se arrumou para ver Harry e Meghan da TV?
Antes o deles!
Lá vêm os noivos.
Nas últimas semanas, os detalhes do casamento e a confusão do pai da noiva, que encenou cliques para um fotógrafo e confirmou sua ausência por uma cirurgia cardíaca, tornaram difícil alguém não saber do que se passa na família real britânica. Mas houve quem conseguisse ficar alheio aos fato do outro lado do oceano.