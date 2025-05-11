Casa Branca e Catar discutem transferência de jato de luxo para a presidência dos EUA

O Boeing 747-8Z5 da empresa estatal Qatar Amiri Flight é semelhante ao que estaria em negociações para ser transferido Trump Crédito: Getty Images

A Casa Branca está em negociações com a família real do Catar para possivelmente receber um jato jumbo de luxo, destinado a ser usado como Air Force One, a aeronave oficial da presidência americana.

Em comunicado, o Catar negou que o avião seja um presente, mas afirmou que a transferência de uma aeronave para "uso temporário" está em discussão entre os dois países.

De acordo com a CBS News, parceira de notícias da BBC nos Estados Unidos, o avião seria doado à fundação da biblioteca de Donald Trump no final de seu mandato.

A notícia chega nas vésperas da ida de Trump ao Catar, como parte da primeira grande viagem ao exterior de seu segundo mandato.

Ali Al-Ansari, adido de mídia do Catar nos EUA, disse que as negociações estavam em andamento entre o Ministério da Defesa do Catar e o Departamento de Defesa dos EUA.

"O assunto continua sob análise dos respectivos departamentos jurídicos, e nenhuma decisão foi tomada", disse ele.

Fontes disseram à CBS News que o avião não estará pronto para uso imediatamente, pois precisará ser adaptado e liberado por autoridades de segurança.

O valor potencial do avião e seu manuseio certamente levantarão questões legais e éticas entre os críticos.

No domingo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que "qualquer presente dado por um governo estrangeiro é sempre aceito em total conformidade com todas as leis aplicáveis. O governo do presidente Trump está comprometido com a transparência total".

A frota atual da Casa Branca inclui dois aviões Boeing 747-200B personalizados para uso presidencial, com equipamentos especiais de comunicação e recursos como camarote, escritório e sala de conferências, de acordo com a Força Aérea dos EUA. Uma das aeronaves está em uso desde 1990, e outra, desde 1991.

Os aviões da Air Force One geralmente são transferidos para outras administrações. De acordo com o Arquivo Nacional, somente a biblioteca presidencial Reagan tem um jato Air Force One, e ele transportou sete presidentes antes de ser doado.

Dizem que o Catar está oferecendo uma versão do Boeing 747-8, um modelo muito mais novo que, segundo a ABC News, foi transformado em um "palácio voador".

A Boeing, uma empresa americana, havia sido contratada para fornecer novos aviões à Casa Branca, mas Trump reclamou no início deste ano que a empresa estava atrasada. Seu governo havia negociado inicialmente com a Boeing duas aeronaves especiais para o 747-8 durante seu primeiro governo.

O fabricante do avião disse que a aeronave não estaria disponível antes de 2027 ou 2028.

"Não, não estou satisfeito com a Boeing. Eles demoram muito para fazer, sabe, o Air Force One, nós assinamos esse contrato há muito tempo", disse Trump em fevereiro.

"Podemos comprar um avião ou conseguir um avião, ou algo assim."

Trump teve um relacionamento diplomático positivo com o Catar durante seu primeiro mandato, o que incluiu um anúncio em 2019 de que o país faria uma grande compra de aviões americanos.