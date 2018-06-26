Candidato americano usa o Tinder para conquistar eleitores

Suraj Patel, de 34 anos, disputa as primárias do Partido Democrata por Nova York Crédito: Divulgação

Filho de imigrantes indianos, o democrata Suraj Patel, de apenas 34 anos, está tentando desbancar a veterana Carolyn Maloney  deputada federal por Nova York desde 1993  nas primárias do Partido Democrata, que acontecem nesta terça-feira. Apesar da pouca idade, Patel tem na bagagem participação na campanha eleitoral de Barack Obama em 2008 e atuação na Casa Branca durante os dois mandatos do ex-presidente. Mesmo assim, a máquina do partido está ao lado de Carolyn e, com poucos recursos para combatê-la, o jovem concorrente adotou estratégias pouco usuais, como recorrer a aplicativos de paquera, como o Tinder, em busca de eleitores.

Apesar de inusitada, a abordagem faz sentido, sobretudo para o público-alvo de Patel, de adultos jovens que raramente atendem chamadas telefônicas e evitam ou bloqueiam a publicidade tradicional em televisão, rádio, jornais e internet. De um bar em East Village, Patel e voluntários de sua campanha passam o tempo livre nos aplicativos Tinder, Grindr e Bumble, dando swipes  curtidas em perfis de outros usuários  de forma frenética, relata o New York Times. O objetivo não é encontrar parceiros sexuais, mas informar os jovens sobre a importância de participarem das primárias democratas.

A tática foi batizada como Tinder banking, em referência ao phone banking, método usado tradicionalmente por políticos americanos, com voluntários que telefonam para os eleitores do partido. Patel e os colegas de campanha criaram contas nesses aplicativos usando fotos atraentes, normalmente que não são deles, e começaram a buscar por matches  quando dois usuários se curtem mutuamente. Patel, por exemplo, usa fotografias do irmão.

 É como um catfishing (golpe usado na internet onde contas falsas são criadas para enganar outras pessoas emocionalmente)  admite Patel.  Mas você diz para as pessoas quem você é.

Assim que a pessoa responde, esperançosa com o avanço de uma paquera, Patel e os voluntários se apresentam, perguntando sobre a participação política. Segundo a porta-voz da campanha, Lis Smith, o Tinder banking faz parte de uma gama de ações para encontrar os eleitores onde eles estão. Nas primárias de 2016 em Nova York, apenas 2% dos jovens adultos de 18 a 34 anos participaram.

 Claramente as formas tradicionais de campanha, com ligações telefônicas ou batendo de porta em porta, não funcionam mais por aqui  comentou Lis, à BBC. Além do Tinder banking, a campanha busca votos em estúdios de ioga e distribui apoios para copos nos bares de Manhattan, Brooklyn e Queens.

Críticas por enganar as pessoas

A eficácia da abordagem ainda não pode ser medida, mas o Tinder banking recebeu uma chuva de críticas. Pelo Twitter, David Nir, diretor do site ativista Daily Kos, classificou a tática como repugnante, por usar a fraude para ganhar votos. A blogueira Amanda Smith, que participa ativamente de aplicativos de paquera, afirma que a estratégia é cínica e perigosa.

 Quando você é uma mulher num aplicativo de paquera, todas as vezes que curte alguém você investe na ideia de que esta é a pessoa que ela diz ser, e que não vai te estuprar ou te assassinar  criticou.  Você é enganada todas as vezes. Isso só reforça que ninguém é quem eles dizem ser.

Lis, por sua vez, defende a campanha, explicando que todas as contas são claramente identificadas no perfil e que a reação do público tem sido consistentemente positiva, ajudando no contato com centenas de eleitores em potencial.

 Não estamos surpresos que o establishment político esteja esnobando a nossa campanha por buscarmos novas táticas, mas estamos dispostos a assumir alguns riscos  comentou Lis.

A estratégia de Patel foi inspirada numa iniciativa de duas jovens voluntárias britânicas, Yara Rodrigues Fowler e Charlotte Goodman, que criaram com sucesso um robô no Tinder para a campanha do Partido Trabalhista nas eleições do ano passado no Reino Unido. Em artigo publicado no New York Times no início do mês, elas explicaram por que a ideia funcionou.