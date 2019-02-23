Caminhões com ajuda humanitária deixam Boa Vista rumo à fronteira

Pese a intensa movimentação do governo federal para o envio de mantimentos e medicina para a Venezuela nas duas semanas, apenas duas camionetes deixaram Boa Vista rumo à fronteira, na madrugada neste sábado (23). O destino é a Pacaraima, a 215 km, na fronteira com a Venezuela, que continua fechada.

Pela manhã, uma fila de militares com escudos antimotim permanecia fechando a via que dá a acesso ao país vizinho, onde ao menos dois morreram em confrontos com forças militares na sexta-feira.

Junto com os dois veículos (um deles é uma camionete), está prevista chegada do chanceler Ernesto Araújo. Ele dará uma entrevista coletiva na sede da Polícia Federal em Pacaraima, localizada a algumas dezenas de metros da fronteira.

A movimentação faz parte de uma ação coordenada entre EUA, Colômbia, Brasil e a oposição venezuelana para forçar a deposição do ditador Nicolás Maduro, que, impopular e isolado internacionalmente, depende do apoio das Forças Armadas para se manter no poder.

Além da barreira humana, é possível avistar, a partir do lado brasileiro, grupos de militares venezuelanos ao longo da fronteira seca com o Brasil. Para cruzar, é preciso percorrer vários quilômetros a pé por um caminho montanhoso.

Além da preocupação com conflitos, os moradores do lado brasileiro estão com temor de ficar sem gasolina -por causa do preço baixo e do contrabando, não há um posto sequer no trecho da BR-174 que liga Pacaraima a Boa Vista.

Quando a fronteira está aberta, os brasileiros abastecem em um posto de gasolina aberto apenas para estrangeiros. Mesmo mais caro que o preço vendido a venezuelanos, o litro sai por R$ 1,50, bem mais barato do que os R$ 3,8 de Boa Vista.