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Viralizou

Cacatua curiosa descobre câmera de trânsito e faz sucesso na internet

Veterinário diz que a ave pode ter se interessado por algum reflexo na lente ou até mesmo ter se reconhecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 14:45

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 14:45

Uma cacatua descobriu uma câmera de trânsito na Austrália e fez sucesso na internet ao olhar fixamente para ela Crédito: Facebook
Uma cacatua curiosa se colocou na frente de uma câmera localizada em uma avenida na cidade de Cairns, na Austrália - e a inusitada atitude da ave viralizou na internet. No vídeo compartilhado pelo departamento de trânsito do Estado de Queensland em sua página no Facebook, o animal olha fixamente para a lente da câmera por alguns segundos antes de se interessar por outra coisa.
Ouvido pelo canal australiano ABC News, o veterinário Adrian Gallagherdisse acredita que a cacatua pode ter se interessado por algum reflexo na lente da câmera ou até mesmo ter se reconhecido. Se a cacatua se reconheceu no reflexo da câmera, é provável que estivesse tentando se comunicar, explicou o veterinário.
Elas são criaturas muito sociais e reconhecem outros indivíduos da mesma espécie. Muitas delas criam laços de amizade como nós fazemos e, quando viu um reflexo conhecido, provavelmente estava tentando conversar com a imagem para saber de onde veio, continuou.
Veja abaixo vídeo.

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