Bridgerton volta em quarta temporada com tabu do sexo na alta sociedade inglesa

Bridgerton está de volta, com Francesca em busca de dicas de sexo e Benedict finalmente encontrando alguém à sua altura.

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:09

Francesca casou-se com John Stirling, o Conde de Kilmartin, na terceira temporada Crédito: Netflix

Aviso de spoiler: este texto contém detalhes da quarta temporada de Bridgerton.

Apertem os espartilhos, Bridgerton está de volta — a primeira parte da quarta temporada estreia nesta quinta-feira (29/1) e a segunda, em 26 de fevereiro.

O drama de época da Netflix que conquistou milhões de espectadores pelo mundo com uma trama focada nos casamentos arranjados, nos escândalos e intrigas da alta sociedade inglesa do século 19 retorna com um tema que vai na contramão das cenas picantes que o tornaram popular: o tabu do sexo na era da Regência britânica.

Nesse período era comum e socialmente aceito que homens solteiros de classes mais abastadas viajassem pela Europa colecionando aventuras sexuais pelo caminho — o oposto da experiência das mulheres solteiras, que tinham pouco ou nenhum acesso a conhecimento e informações sobre sexo antes do matrimônio.

E quando os recém-casados ​​Francesca, interpretada pela atriz Hannah Dodd, e John Stirling, vivido pelo ator Victor Alli, retornam a Mayfair vindos das Highlands, esse abismo de conhecimento é foco de tensão no quarto.

Francesca, que nasceu Bridgerton e se tornou Lady Kilmartin, fica aflita tentando descobrir se está fazendo algo errado quando percebe que ela e o marido, Conde de Kilmartin, estão com dificuldades para se conectar na cama.

E quem melhor para consultar sobre o mistério do prazer sexual feminino do que seu grupo de amigas, incluindo sua mãe, Lady Bridgerton (Ruth Gemmell), e sua cunhada, Penelope (Nicola Coughlan)?

"Foi muito bom ver Francesca contando com as amigas para conseguir essas informações, mas é injusto que os homens possam ter experiências e as mulheres, não", disse Dodd à BBC News.

"A menos que você possa ter essas conversas, não entendo como as mulheres tinham acesso a essas informações sobre o corpo, sobre a anatomia. Francesca não faz ideia sobre o que deveria estar acontecendo!"

O casal também discute o assunto entre si.

"John e Francesca se conheceram apenas um ano antes, então tiveram que se conhecer melhor, mas existem lacunas, já que ambos são introvertidos... eles realmente precisam sair de suas zonas de conforto para sequer ter essas conversas", comentou a atriz.

"Foi muito bom mostrar a honestidade disso nos relacionamentos", acrescentou ela.

Representatividade neurodivergente

A roteirista de Bridgerton, Julia Quinn, disse no ano passado que, embora não tenha escrito Francesca como uma personagem neurodivergente, ficou emocionada ao saber que alguns fãs autistas da série se identificaram com ela, que muitas vezes precisa de silêncio e pode ter dificuldades com as convenções sociais.

Dodd concorda. "Os roteiristas disseram que foi algo que discutiram na sala de roteiristas", comenta a atriz.

"Mas não foi algo que eu ou Victor tenhamos feito de forma consciente, deveria estar no roteiro e foi assim que transpareceu nas nossas atuações."

"Mas mostrar que existem pessoas que se sentem um pouco diferente dos seus irmãos ou que não se encaixam perfeitamente na forma como a sociedade funciona... é muito importante que todos se vejam representados na tela, então, se incluímos outro grupo de pessoas, isso é incrível."

Yerin Ha interpreta a estreante Sophie - será que ela é a pessoa que finalmente conseguirá fisgar Benedict Bridgerton? Crédito: Netflix

Embora a história de Francesca e John possa chamar atenção pelo tema de fundo, o foco principal desta quarta temporada é a vida amorosa do boêmio e desregrado Benedict Bridgerton (Luke Thompson), que se apaixona perdidamente por uma mulher misteriosa chamada Sophie (Yerin Ha) no baile de máscaras de sua família.

A narrativa ao estilo Cinderela leva os espectadores a outro reino, até então pouco explorado: os aposentos dos empregados.

"Nunca vimos o mundo dos empregados de Bridgerton antes... e os problemas reais que esses personagens enfrentam e como os superam", disse Ha à BBC.

Em outro núcleo, a atriz Katie Leung interpreta o arquétipo da madrasta má com Lady Araminta Gun, uma recém-chegada a Mayfair.

Leung ficou famosa como Cho Chang na franquia de filmes Harry Potter, mas afirma que entrar para a família Bridgerton foi "diferente".

"[Foi] menos intenso do que antes, porque estou mais velha. Faz 20 anos desde que participei de Harry Potter, e aquele foi meu primeiro trabalho, então eu realmente não sabia no que estava me metendo", disse à BBC.

"Acho que tudo se resume à perspectiva, à idade e à experiência, e minhas prioridades mudaram, meu senso de identidade e quem eu sou... então é muito difícil comparar... mas o que posso dizer é que... me sinto mais à vontade e mais confortável."

Embora parte do sucesso de Bridgerton resida em sua capacidade de trazer novos talentos a cada temporada para renovar a trama, o elenco principal é o que mantém tudo unido.

Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte) e Adjoa Andoh (Lady Danbury) estão na série desde o início e sua amizade — entre soberana e súdita — é posta à prova na última temporada, quando a Rainha se recusa a deixar Lady Danbury sair de férias porque teme não conseguir se virar sem ela.

A rainha Charlotte e Lady Danbury continuam sendo figuras centrais na série Crédito: Netflix

Andoh explica: "Acho que é realmente a primeira vez que a rainha diz: 'Você é minha súdita e fará o que eu quero.' E Danbury responde: 'Ah, eu sou [apenas] sua súdita? Certo, então você vai ter uma súdita.' E acho que isso realmente assusta as duas. Então elas precisam encontrar um jeito de recuperar a amizade."

O jeito de recuperar a amizade é Lady Danbury procurar uma dama de companhia para ficar com Sua Majestade quando ela estiver ausente — mas ela questiona se está sendo egoísta por tentar priorizar a si mesma.

"Eu realmente acho que as mulheres têm o hábito de tentar tornar as coisas mais fáceis", acrescenta Andoh. "Mas tirar um tempo para perguntar: 'Do que eu gosto? O que eu penso? O que eu gostaria de fazer?' Não é um hábito que geralmente praticamos."

"E nós também devemos... gerenciar as expectativas das pessoas - você nem sempre está disponível, você nem sempre está à disposição, você tem seus próprios pensamentos, sentimentos e coisas que gostaria de fazer com seu tempo."

