Brasileiro suspeito de agredir namorada nos EUA é solto após pagar fiança

Melissa foi agredida pelo ex-namorado Crédito: Reprodução

O brasileiro Erick Bretz, de 25 anos, suspeito de agredir a namorada Melissa Gentz, de 22 anos, foi solto depois de pagar fiança, segundo informou o Bom Dia Brasil. A jovem foi agredida no último domingo, nos Estados Unidos. Ele foi preso pelo Departamento de Polícia de Tampa, na Flórida, que estipulou uma fiança de US$ 60 mil (aproximadamente R$ 240 mil). Erick teve que entregar o passaporte e vai responder por dois processos: violência doméstica por estrangulamento e intimidação de vítima ou testemunha.

A estudante de Biologia celular e molecular, que mora na Flórida desde 2015, relatou ao portal "G1" que a polícia e uma ambulância foram acionados pelo porteiro, depois que ela finalmente conseguiu fugir das mãos do namorado. O casal estava junto há três meses, mas Melissa contou que Erick já demonstrava ser ciumento e controlador, querendo ver o que havia no celular dela, por exemplo.

Em uma gravação de áudio da briga que a vítima enviou ao "G1", é possível ouvir Erick chamando-a de burra e dizendo que ela "é uma mulher" e, por isso, "tem que aceitar isso!", referindo-se à violência. Além disso, o agressor diz que Melissa tem que lhe dar o celular quando ele quiser.

"Por que você é tão burra assim? Para de fazer burrice, véi (sic). Você não tem mais noção de p* nenhuma. Já te falei, véi (sic). Para de ser burra! (...) Você não aceita o homem que tem mais dominância do que você. Você não aceita, você acha que é o homem da relação. Mas você não é, você é uma mulher, véi, tem que aceitar isso!", diz Erick durante a discussão.

Melissa foi agredida pelo ex-namorado Crédito: Reprodução

No Instagram, a mineira publicou fotos de seu rosto machucado para servir de alerta a outras mulheres que também se encontram em um relacionamento abusivo.

"Eu queria deixar uma mensagem para todas as mulheres. Que vocês possam ter força e saber que o homem que faz isso uma vez nunca vai mudar. Eu não teria terminado o relacionamento se não fosse pelo último ocorrido, então, por favor, termine, antes que seja tarde demais", disse Melissa em um vídeo nos Stories nesta terça-feira.

Outro post é de uma foto em que ela aparece maquiada e com o cabelo preso, vestindo uma regata preta, num momento anterior à agressão. Na legenda, disse que Erick tinha deletado aquela imagem sem sua autorização, justificando sua atitude com o argumento que "mulher com namorado não podia ter foto 'mostrando os seios'".

"Começou com reclamações das minhas fotos no Instagram, depois dos comentários nas fotos, mensagens que eu recebia no WhatsApp... até que ele me pegou pelo cabelo e disse que eu precisava aceitar minha realidade porque eu era a mulher da relação. Um homem que te trata assim não te respeita e não te vê nem como ser humano", ressaltou Melissa, que terminaria os estudos no final do ano, mas precisou trancar o período na faculdade devido ao seu atual estado de saúde.