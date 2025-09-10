Home
Brasileiro condenado por tráfico tem pena reduzida após perdão de rei

O paranaense Jordi Beffa foi detido com outros dois brasileiros com uma carga de cocaína de 9 kg, no aeroporto de Bancoc, em 2022

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:53

Jordi Vilsinski Beffa teve pena reduzida após perdão do rei da Tailândia
Jordi Vilsinski Beffa teve pena reduzida após perdão do rei da Tailândia

Preso em 2022 ao desembarcar no aeroporto de Bancoc com 6,5 kg de cocaína, o paranaense Jordi Beffa recebeu perdão real do rei da Tailândia em agosto e terá sua pena reduzida. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo por seu advogado. Jordi, à época com 24 anos, foi detido no mesmo dia em que outros dois brasileiros foram presos também com uma carga de cocaína de 9 kg. Natural de Apucarana (PR), o jovem foi condenado a sete anos de prisão. Com a redução, ele deve cumprir mais um ano e cinco meses de pena. "O perdão real é concedido pelo rei da Tailândia. Guardadas as peculiaridades de cada país, pode-se dizer que equivale ao indulto natalino praticado no Brasil", disse o advogado Petrônio Cardoso, defensor de Jordi.

Ele disse ter sido informado da decisão pela Embaixada do Brasil em Bancoc. O perdão concedido pelo rei Maha Vajiralongkorn levou em conta o bom comportamento e a disponibilidade para trabalhos internos, segundo Cardoso. Sua pena, cumprida desde 2022, ainda deve durar mais um ano e cinco meses, de acordo com a defesa. Depois disso, ele estará livre para voltar ao Brasil. A legislação tailandesa é conhecida pelo rigor na punição a condenados por tráfico. Existe a possibilidade de pena de morte para este tipo de crime no país, dependendo do tipo de droga.

Segundo o advogado, a comunicação de Jordi é feita prioritariamente com os pais dele, por meio de videoconferências, em um aplicativo da prisão em Samut Prakan, onde ele está detido, a 40 km da capital tailandesa. De acordo com as informações que Cardoso recebeu da embaixada, o jovem está em bom estado de saúde e não fez reclamações sobre a sua situação na prisão. O Ministério das Relações Exteriores afirma que presta assistência consular ao brasileiro desde 2022 por meio da embaixada. A pasta não divulga nomes ou o desdobramento do caso.

