Brasileira agredida pelo ex-namorado nos EUA alerta mulheres

Melissa foi agredida pelo ex-namorado Crédito: Instagram/Reprodução

Após ser brutalmente agredida pelo ex-namorado no último domingo (23), nos Estados Unidos, a brasileira Melissa Gentz, de 22 anos, publicou um alerta para outras mulheres em seu perfil do Instagram: "Que vocês possam ter força e saber que o homem que faz isso uma vez nunca vai mudar". O agressor da jovem, Erick Bretz, de 25 anos, foi preso pelo Departamento de Polícia de Tampa, na Flórida, que estipulou para ele uma fiança de US$ 16 mil (aproximadamente R$ 65,5 mil).

A estudante de Biologia celular e molecular, que mora na Flórida desde 2015, relatou ao portal "G1" que a polícia e uma ambulância foram acionados pelo porteiro, depois que ela finalmente conseguiu fugir das mãos do ex-namorado. Segundo a polícia, Erick foi indiciado por violência doméstica por estrangulamento e intimidação de vítima ou testemunha.

O casal estava junto há três meses, mas Melissa contou que Erick já demonstrava ser ciumento e controlador, querendo ver o que havia no celular dela, por exemplo. Em uma gravação de áudio da briga que a vítima enviou ao "G1", é possível ouvir Erick chamando-a de burra e dizendo que ela "é uma mulher" e, por isso, "tem que aceitar isso!", referindo-se à violência. Além disso, o agressor diz que Melissa tem que lhe dar o celular quando ele quiser.

"Por que você é tão burra assim? Para de fazer burrice, véi (sic). Você não tem mais noção de p* nenhuma. Já te falei, véi (sic). Para de ser burra! (...) Você não aceita o homem que tem mais dominância do que você. Você não aceita, você acha que é o homem da relação. Mas você não é, você é uma mulher, véi, tem que aceitar isso!", diz Erick durante a discussão.

No Instagram, a mineira publicou fotos de seu rosto machucado para servir de alerta a outras mulheres que também se encontram em um relacionamento abusivo.

"Eu queria deixar uma mensagem para todas as mulheres. Que vocês possam ter força e saber que o homem que faz isso uma vez nunca vai mudar. Eu não teria terminado o relacionamento se não fosse pelo último ocorrido, então, por favor, termine, antes que seja tarde demais", disse Melissa em um vídeo nos Stories.

Outro post é de uma foto em que ela aparece maquiada e com o cabelo preso, vestindo uma regata preta, num momento anterior à agressão. Na legenda, disse que Erick tinha deletado aquela imagem sem sua autorização, justificando sua atitude com o argumento que "mulher com namorado não podia ter foto 'mostrando os seios'".