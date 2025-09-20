Home
Brasil barra EUA de reunião sobre democracia em Nova York

Segundo governo brasileiro, não há condições para a participação no evento de um país que teve uma virada extremista

PATRÍCIA CAMPOS MELLO E JULIA CHAIB

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 18:00

SÃO PAULO E NOVA YORK, EUA - O Brasil barrou os Estados Unidos da reunião "Democracia Sempre" realizada às margens da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na semana que vem.

Os EUA foram convidados para a reunião do ano passado, idealizada por Brasil e Espanha. Neste ano, no entanto, os americanos não estão entre os cerca de 30 convidados – entre eles, os organizadores – Uruguai, Colômbia e Chile, além de Espanha e Brasil – e nações como Alemanha, Canadá, França, México, Noruega, Quênia, Senegal, Timor Leste. Também devem ser chamados um representante da União Europeia, António Guterres, secretário-geral da ONU.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o presidente Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo um funcionário do governo brasileiro, apenas países que são democráticos são chamados, e não "tem condições" de convidar um país que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras.

A cúpula tem como temas principais democracia, combate à desigualdade e à desinformação. O presidente Lula participou de uma reunião do Democracia Sempre no Chile, em julho. Na conclusão do encontro, os líderes divulgaram um comunicado reafirmando seu compromisso "com a defesa da democracia, o multilateralismo, e o trabalho conjunto para abordar as causas estruturais que solapam as instituições democráticas, seus valores e legitimidade".

