Home
>
Mundo
>
Bolsonaro: decisão de Maduro de reabrir fronteira 'é inteligente'

Bolsonaro: decisão de Maduro de reabrir fronteira 'é inteligente'

Presidente fez comentário em cerimônia em Foz de Iguaçu onde lançou, com o presidente paraguaio, a pedra fundamental da segunda ponte entre Brasil e Paraguai