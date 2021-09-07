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EUA

Biden reforça gravidade da crise climática, após furacão e incêndios florestais

"A situação ainda deve piorar. Isso é um código vermelho", alertou Biden. Segundo o presidente, um a cada três americanos já foi vítima de eventos climáticos severos

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 set 2021 às 19:26
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou a gravidade da crise climática em discurso feito do Queens, em Nova York. "As pessoas estão começando a perceber que a crise do clima é muito pior do que queríamos acreditar", afirmou o líder americano, após mencionar o furacão Ida que atingiu Louisiana, as inundações em Nova York e os incêndios florestais na Califórnia.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
"A situação ainda deve piorar. Isso é um código vermelho", alertou Biden. Segundo o presidente, um a cada três americanos já foi vítima de eventos climáticos severos.
O democrata reforçou a meta dos EUA de zerar as emissões de carbono até 2050. Em relação ao projeto bipartidário de infraestrutura, Biden afirmou que irá salvar vidas e criar empregos pelo país. Durante o pronunciamento, o presidente era acompanhado pelos representantes de Nova York no Senado, Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand.

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