Biden reforça gravidade da crise climática, após furacão e incêndios florestais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou a gravidade da crise climática em discurso feito do Queens, em Nova York. "As pessoas estão começando a perceber que a crise do clima é muito pior do que queríamos acreditar", afirmou o líder americano, após mencionar o furacão Ida que atingiu Louisiana, as inundações em Nova York e os incêndios florestais na Califórnia.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO

"A situação ainda deve piorar. Isso é um código vermelho", alertou Biden. Segundo o presidente, um a cada três americanos já foi vítima de eventos climáticos severos.