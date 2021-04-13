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600 milhões

Biden assegura vacina para todos os americanos, apesar de suspensão da J&J

Em entrevista nesta terça-feira (13), o democrata explicou que há cerca de 600 milhões de doses disponíveis, além dos profiláticos da J&J e da AstraZeneca

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2021 às 16:38
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou que o governo tem doses suficientes para vacinar toda a população americana, mesmo sem o imunizante da Johnson & Johnson (J&J), após autoridades sanitárias do país recomendarem a suspensão do uso do produto em meio a casos raros de coágulos sanguíneos.
Em entrevista a repórteres no Salão Oval da Casa Branca nesta terça-feira (13), o democrata explicou que há cerca de 600 milhões de doses disponíveis, além dos profiláticos da J&J e da AstraZeneca. "Então, há vacina suficiente que é 100% inquestionável para cada um dos americanos", disse.

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