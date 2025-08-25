BBC News

BBC investiga os assassinatos de crianças palestinas em Gaza em meio ao conflito com Israel

Serviço Mundial da BBC compilou material sobre mais de 160 casos de crianças baleadas em Gaza e descobriu que, em 95 deles, as vítimas foi alvejadas na cabeça ou no peito.

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:40

Os casos abrangem desde as primeiras semanas da guerra com Israel até julho deste ano.

Na maioria, as crianças tinham menos de 12 anos.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que administra um hospital de campanha em Gaza e já atendeu muitas crianças com ferimentos a bala, disse à BBC que o mundo não pode aceitar como um "novo normal" o tipo de guerra que permite que tantas crianças sejam baleadas.

Israel não permite a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza, e a destruição e o deslocamento dificultam a coleta de informações.

Você confere o resultado da investigação no vídeo apresentado pela repórter Stephanie Hegarty.

