Atrasos, desconfiança e preços dinâmicos: até que ponto a Copa do Mundo será 'receptiva'?

A BBC Sport detalha questões importantes que podem afastar os torcedores da Copa do Mundo que irá ocorrer nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08:32

A Fifa promete a maior e melhor Copa do Mundo da história em 2026. Será possível cumprir a promessa? Crédito: Getty Images

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, vem afirmando repetidamente que "o mundo será bem-vindo" durante a Copa do Mundo masculina do ano que vem, que ocorrerá majoritariamente nos Estados Unidos, com alguns jogos no Canadá e no México.

"Traremos o mundo para os Estados Unidos da América", declarou o suíço. "O mundo adora a América, independentemente do que digam algumas pessoas."

Mas, quanto mais se aproxima o início do torneio, maiores são as dúvidas se os Estados Unidos serão tão receptivos quanto defende Infantino.

A crescente violência política, o destacamento de tropas federais para cidades importantes pelo presidente Donald Trump e a posição mais linha-dura adotada em relação à imigração deixaram a principal nação anfitriã do torneio em um estado de divisão e ruptura.

Com o início das vendas de ingressos e os torcedores fazendo planos de viagem, a BBC Sport detalha algumas das questões preocupantes em relação ao torneio.

As críticas aos preços dos ingressos

No início de outubro, foi colocado à venda o primeiro lote de ingressos para os jogos da Copa do Mundo. Mais de 4,5 milhões de torcedores se inscreveram em um sorteio para terem a chance de fazer a compra.

Mas a estratégia da Fifa em relação aos preços causou instantaneamente críticas significativas.

A Fifa não publicou formalmente uma lista de preços completa. Mas os torcedores que ganharam o sorteio, depois de passarem horas em filas digitais no início deste mês, estão informando os valores na internet.

Os ingressos gerais são divididos em quatro categorias. Para o primeiro jogo nos Estados Unidos, eles custam de US$ 560 a US$ 2.235 (cerca de R$ 3 mil a R$ 11,9 mil).

Na última Copa do Mundo, no Catar, o preço dos ingressos para o jogo de abertura variava de US$ 55 a US$ 618 (cerca de R$ 294 a R$ 3,3 mil).

O ingresso mais barato para a final de 2026 custa US$ 2.030 (cerca de R$ 10,8 mil) e o mais caro custa US$ 6 mil (cerca de R$ 32,1 mil).

Os ingressos VIP ainda não foram colocados à venda, mas certamente terão preços significativamente mais altos.

Alguns ingressos para os jogos do início do torneio, em locais com menos prestígio, são disponíveis por US$ 60 (cerca de R$ 320), mas os mapas dos estádios mostram que eles representam uma proporção minúscula dos assentos disponíveis.

O portal The Athletic também informa que a Fifa criará tarifas de 15% para o comprador e o vendedor de ingressos revendidos pela sua plataforma oficial.

A Fifa não respondeu às questões apresentadas pela BBC até a publicação desta reportagem.

O Estádio MetLife em Rutherford, Nova Jersey (EUA), com capacidade para 82,5 mil espectadores, receberá a final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Getty Images

"Estes preços são espantosos — US$ 2.030 pelo ingresso mais barato da final é inaceitável", afirma Thomas Concannon, chefe da Embaixada dos Torcedores da Inglaterra da Associação de Apoiadores de Futebol.

"Se os torcedores conseguirem obter um ingresso categoria 4 do primeiro jogo até o último, isso poderá custar pelo menos US$ 3.180 [cerca de R$ 17 mil]", segundo ele. "É mais que o dobro do custo no Catar."

"Somando a viagem e as acomodações, esta será, de longe, a Copa do Mundo mais cara que já vimos para os torcedores que irão assistir aos jogos."

A Fifa também está adotando um modelo de preços "dinâmicos" para o torneio. Ou seja, os preços dos ingressos para jogos considerados de alta demanda poderão aumentar significativamente durante os últimos períodos de venda.

Este sistema tem o potencial de beneficiar os norte-americanos, afastando os torcedores estrangeiros.

"O preço dinâmico realmente existe aqui há mais de uma década", afirma Scott Friedman, fundador do portal Ticket Talk Network. "Para a Fifa, é oferta e demanda. Eles estão tentando maximizar sua receita."

"O sistema oferece aos cidadãos americanos a vantagem de que eles talvez possam comprar um ingresso de revenda para um jogo com menos demanda, a um preço muito menor que o valor nominal, 48 horas antes do jogo."

"As pessoas realmente não podem viajar do exterior para isso", explica Friedman. "O sistema não é justo para o resto do mundo e certamente poderá eliminar pessoas de outros países, devido aos preços."

Atrasos com vistos causam incertezas

A candidatura dos Estados Unidos, Canadá e México foi aceita durante o primeiro mandato de Donald Trump.

Na ocasião, o presidente assinou uma carta defendendo que "todos os atletas qualificados, autoridades e torcedores de todos os países do mundo conseguirão entrar nos Estados Unidos, sem discriminação".

Alguns torcedores, incluindo os provenientes do Reino Unido e da União Europeia, conseguirão viajar sem visto para assistir à Copa do Mundo. Isso é possível porque 42 territórios fazem parte do programa de dispensa de vistos dos EUA.

Por isso, esses torcedores precisarão apenas apresentar sua solicitação pelo Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem. Os pedidos são normalmente aprovados ou rejeitados em até 72 horas.

Mas os cidadãos da maioria dos países, especialmente da Ásia, África e América do Sul, precisam solicitar vistos. E muitos desses países já garantiram sua classificação para a Copa do Mundo ou estão em vias de se qualificar.

A Rússia, sede da Copa em 2018, e o Catar, em 2022, implementaram procedimentos de aprovação rápida de vistos nas duas últimas Copas do Mundo. Mas os Estados Unidos não tomaram a mesma providência.

Os torcedores que pretendem assistir aos jogos precisam apresentar sua solicitação e entrar na mesma fila dos demais visitantes para os Estados Unidos. Eles podem enfrentar atrasos que talvez os impossibilitem de conseguir a aprovação do visto a tempo para comparecer ao torneio.

Os pedidos de vistos americanos normalmente envolvem pelo menos uma entrevista presencial em uma Embaixada ou consulado do país. E o governo Trump ampliou os poderes das autoridades para investigar o uso das redes sociais e as declarações políticas públicas dos solicitantes de visto.

Nestas circunstâncias, o tempo médio de espera para uma entrevista inicial para um visto de turista em certos países pode atingir bem mais de um ano.

Na Colômbia, o tempo atual de espera por uma entrevista para convencer as autoridades de imigração a emitir um visto para os Estados Unidos é de até 15 meses. A Colômbia já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Crédito: Getty Images

No início de outubro, o Departamento de Estado americano anunciou que irá aumentar o número de funcionários em algumas Embaixadas, para tentar processar os pedidos com mais rapidez. Mas o órgão não revelou em quais países, nem a quantidade de funcionários.

"Temos um longo caminho pela frente para nos prepararmos para recepcionar o mundo", declarou Travis Murphy, ex-diplomata do Departamento de Estado e fundador da empresa Jetr Global Sports, que ajuda atletas estrangeiros a obter vistos americanos.

"O governo atual vem se manifestando explicitamente sobre a limitação das viagens internacionais e impondo restrições para dificultar alguns processos."

"O processo de obtenção de visto nos Estados Unidos não é claro, nem eficiente, há décadas", prossegue ele. "A regulamentação, na verdade, não mudou muito e o rigor com que algumas das regras são seguidas é o que realmente [importa] aqui."

"Você também tem essa visão geral de que, talvez, as pessoas não sejam bem-vindas ou não fiquem seguras aqui. Não acho que isso seja verdade, mas posso entender por que o público internacional teria essa percepção."

"Eu odiaria ver nosso país se colocar em uma posição na qual eventos futuros poderão se retirar devido à nossa forma de lidar com esta questão", lamenta Murphy.

Os protestos contra as tentativas de deportação de imigrantes pelos oficiais do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) se tornaram comuns em Los Angeles (Califórnia) em 2025 Crédito: Getty Images

A violência levanta dúvidas sobre a segurança

Houve diversos assassinatos políticos nos Estados Unidos em 2025, além de cerca de 500 ataques a tiros em todo o país, em 2024.

As deportações conduzidas pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) também aumentaram por ordem de Trump, que destacou tropas da Guarda Nacional para cidades governadas pelos democratas, incluindo Los Angeles, na Califórnia, que irá receber oito jogos da Copa do Mundo.

O destacamento do ICE e da Guarda Nacional causou protestos em massa de comunidades desconfiadas em algumas cidades. Trump ameaçou forçar a retirada de partidas de cidades que ele considera "inseguras".

"Sem dúvida, existem divisões consideráveis nos Estados Unidos", afirma Daniel Byman, diretor do Programa de Estratégias de Guerra, Ameaças Irregulares e Terrorismo do think tank (centro de pesquisa e debates) norte-americano Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

"Dependendo do dia, o presidente ou algum dos seus principais funcionários tenta promover uma agenda mais polarizada sobre diferentes questões. A ira é muito grande."

"Com o governo Trump, existem muitas questões sem resposta em termos de segurança, pois eles ainda não têm um longo histórico de grandes eventos."

"Houve um desmantelamento muito grande de várias agências governamentais", prossegue ele. "Cortes no Departamento de Segurança Doméstica e no FBI. O que traz não só perda de pessoal, mas de conhecimento institucional."

"Existem muitos indivíduos que podem ser desordeiros e perigosos. E é claro que os Estados Unidos têm fácil acesso a armas de fogo, o que não existe na maioria dos países", conclui Byman.

