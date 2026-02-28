Home
>
Mundo
>
'Até onde eu sei' líder supremo está vivo, diz chanceler do Irã

'Até onde eu sei' líder supremo está vivo, diz chanceler do Irã

Em entrevista à NBC News, Abbas Araghchi afirma que todos os funcionários de alto escalão estão em segurança

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 13:50

SÃO PAULO - O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou à NBC News que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, está vivo, segundo as últimas informações que recebeu após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa neste sábado (28).

Recomendado para você

Itamaraty diz apelar a todas as partes para que respeitem o Direito Internacional e afirma que único caminho viável é o da paz

Governo brasileiro condena ataque contra Irã e fala em 'grave preocupação'

Em entrevista à NBC News, Abbas Araghchi afirma que todos os funcionários de alto escalão estão em segurança

'Até onde eu sei' líder supremo está vivo, diz chanceler do Irã

As relações entre Israel e o Irã foram bastante cordiais até 1979; depois, os países adentraram em uma 'guerra nas sombras'.

Qual a origem da rivalidade entre Israel e Irã

"Até onde sei", disse o chanceler à emissora americana, Khamenei ainda está vivo. Segundo ele, funcionários de alto escalão também estão em segurança. "Todos estão agora em seus postos, estamos lidando com a situação e tudo está bem", continuou. "Podemos ter perdido alguns comandantes, mas isso não é um grande problema."

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei waves during a meeting in Tehran, Iran
Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei Crédito: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

O líder supremo fará um pronunciamento em poucos minutos, segundo a emissora iraniana Al-Alam.

Em uma conversa telefônica com seu homólogo russo, Araghchi "expressou a importância de a comunidade internacional, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, tomar medidas decisivas para interromper as ações agressivas e responsabilizar os criminosos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Guerra Irã-israel

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais