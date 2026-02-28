Ataque de EUA e Israel

'Até onde eu sei' líder supremo está vivo, diz chanceler do Irã

Em entrevista à NBC News, Abbas Araghchi afirma que todos os funcionários de alto escalão estão em segurança

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 13:50

SÃO PAULO - O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou à NBC News que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, está vivo, segundo as últimas informações que recebeu após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa neste sábado (28).

"Até onde sei", disse o chanceler à emissora americana, Khamenei ainda está vivo. Segundo ele, funcionários de alto escalão também estão em segurança. "Todos estão agora em seus postos, estamos lidando com a situação e tudo está bem", continuou. "Podemos ter perdido alguns comandantes, mas isso não é um grande problema."

Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei Crédito: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

O líder supremo fará um pronunciamento em poucos minutos, segundo a emissora iraniana Al-Alam.

Em uma conversa telefônica com seu homólogo russo, Araghchi "expressou a importância de a comunidade internacional, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, tomar medidas decisivas para interromper as ações agressivas e responsabilizar os criminosos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta