Ataque israelense atinge proximidades do aeroporto de Beirute

"O nível de trauma e de medo na população é extremo", diz Imran Riza coordenador humanitário da ONU

Pelo menos um ataque israelense na madrugada de sexta-feira (horário local) atingiu as proximidades do perímetro do Aeroporto Internacional de Beirute, de acordo com uma fonte do Ministério dos Transportes e Obras Públicas do Líbano. Com cerca de 1 milhão de pessoas impactadas Imran Riza, coordenador humanitário da ONU, afirmou que o ritmo de deslocamento da população libanesa excedeu os piores cenários desde 23 de setembro, e que a infraestrutura civil tem sofrido muitos danos.