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Novos bombardeios

Israel mata genro de líder do Hezbollah na Síria e faz 46 vítimas no Líbano

Israel lançou uma série de ofensivas contra países vizinhos nesta quarta-feira (2)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2024 às 21:09

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 21:09

SÃO PAULO - Israel lançou uma série de ofensivas contra países vizinhos nesta quarta-feira (2), atingindo um apartamento na Síria onde estava o genro de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto na semana passada, e deixando ao menos 46 vítimas no Líbano.
Hassan Ja'far al-Qasir, o genro, e uma outra pessoa estão entre os mortos da operação numa área residencial de Damasco, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A informação foi confirmada pelo Hezbollah à agência AFP.
Vista de prédio danificado após ataque aéreo israelense em Beirute, capital do Líbano, nesta quarta-feira, 2.
Vista de prédio danificado após ataque aéreo israelense em Beirute, capital do Líbano Crédito: HUSSEIN MALLA/AP
Ele é irmão de outro comandante do alto escalão do grupo islâmico, Muhammad Ja'far, morto pelas forças israelenses nesta terça. Muhammad era responsável pela entrega de armas iranianas a células do Hezbollah no Líbano, segundo o jornal The Times of Israel.
Já a capital libanesa, Beirute, foi atingida por mais três bombardeios no fim da tarde desta quarta (2), em Brasília. São ao menos 46 mortos e 85 feridos nas últimas 24 horas, informou Ministério da Saúde do país.
Um prédio próximo ao centro da cidade, no bairro de Bashura, sofreu danos significativos e pegou fogo, alarmando civis. Ainda segundo jornalistas da AFP, o barulho de explosões pôde ser ouvido a quilômetros de distância.
Tel Aviv tem bombardeado e feito ofensivas terrestres em várias áreas do Líbano em busca de locais que abriguem integrantes do grupo islâmico.

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