Ataque em sinagoga de Manchester durante Yom Kipur deixa ao menos 4 feridos; o que se sabe

Ataque em sinagoga de Manchester durante Yom Kipur deixa ao menos 4 feridos; o que se sabe

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07:32

Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Crumpsall, bairro de Manchester, na Inglaterra. O caso ocorreu no Yom Kippur — o dia mais sagrado do calendário religioso judaico.

O suspeito foi baleado pela polícia. O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, afirma que o suspeito "provavelmente" foi morto. Ele disse para as pessoas evitarem a região no momento, pois se trata de "um incidente sério."

A polícia foi chamada à Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park às 9h31 (5h31 no horário de Brasília) por uma pessoa que testemunhou um carro sendo jogado em direção a um grupo e também um homem sendo esfaqueado.

As vítimas estão sendo atendidas por médicos no local.

Essa reportagem está sendo atualizada.

Imagem BBC Brasil
Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra Crédito: PA Media

