Confronto

Assembleia-Geral da ONU tem discursos de Lula e Trump; acompanhe

Antes do brasileiro, falam o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock.

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro líder a discursar na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23), de acordo com a tradição segundo a qual o Brasil abre as falas dos chefes de Estado. Em seguida, seu homólogo americano, Donald Trump, falará na tribuna, seguindo a ordem que se repete desde 1955, com algumas raras exceções.