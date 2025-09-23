Home
Assembleia-Geral da ONU tem discursos de Lula e Trump; acompanhe

Assembleia-Geral da ONU tem discursos de Lula e Trump; acompanhe

Antes do brasileiro, falam o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock.

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:18

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro líder a discursar na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23), de acordo com a tradição segundo a qual o Brasil abre as falas dos chefes de Estado. Em seguida, seu homólogo americano, Donald Trump, falará na tribuna, seguindo a ordem que se repete desde 1955, com algumas raras exceções.

Brasília (DF) 13/09/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Dia E
Presidente Lula abre discursos dos chefes de Estado na Assembleia-Geral da ONU Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
