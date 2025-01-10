As produções de Hollywood afetadas pelos incêndios em Los Angeles

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Grandes estúdios já anunciaram a interrupção de gravações devido aos impactos dos incêndios

Houve pausas inclusive em casos em que as locações não estão em áreas afetadas, seja devido à má qualidade do ar ou para que atores e equipes pudessem ir para casa se reunir com suas famílias.

A NBC Universal interrompeu a produção das séries Hacks, Loot, Ted, Suits: LA e Happy's Place.

A CBS pausou a produção de NCIS, NCIS: Origins, The Neighborhood, Poppa's House, After Midnight e The Price is Right.

Na rede ABC, foram afetados Grey's Anatomy, Doctor Odyssey e a gravação do talk show Jimmy Kimmel Live!

Os estúdios Amazon informaram que o início da produção da segunda temporada de Fallout, inicialmente previsto para quarta-feira (10/1), foi adiado.

Na Warner Bros., foram afetadas as gravações de Abbott Elementary, All-American e The Pitt, além de outros títulos em diferentes estágios de produção.

O estúdio da Warner Bros. em Burbank, nos arredores de Los Angeles, foi fechado devido à proximidade da área atingida pelos incêndios.

A FilmLA, agência que coordena a permissão para filmagens em locações na cidade, disse em comunicado na quarta-feira (8/1) que "o Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles instruiu especificamente que todas as autorizações emitidas para filmagens nas comunidades de Altadena, La Crescenta, La Canada/Flintridge e Pasadena sejam removidas".

"Com o mais profundo reconhecimento pelos esforços dos bombeiros, policiais e paramédicos locais neste momento difícil, informamos à comunidade de produção que os recursos humanos normalmente disponíveis para dar suporte à produção cinematográfica podem não estar disponíveis durante o estado de emergência local", complementou.

A agência alertou ainda que outras permissões poderão ser revogadas e ressaltou que, conforme decisão do Departamento de Parques e Recreação do Condado de Los Angeles, todas as autorizações para eventos em parques, incluindo filmagens, foram canceladas.

"Esta suspensão será mantida até terça-feira, 14 de janeiro de 2025", diz o comunicado.

Muitas áreas e marcos famosos de Los Angeles, como Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, a Calçada da Fama e o Dolby Theater, onde é realizada a entrega do Oscar, estão próximos às áreas atingidas pelo fogo Crédito: Getty Images

Estreias e premiações

Além da interrupção nas gravações, os incêndios também provocaram o adiamento ou cancelamento de diversas estreias programadas para cinemas em Los Angeles, entre elas dos filmes Wolf Man, Unstoppable, The Last Showgirl e Better Man.

Em plena temporada de premiações, poucos meses antes da entrega do Oscar, em março, Los Angeles tem uma série de eventos importantes da indústria cinematográfica programados para este mês.

Os incêndios já provocaram alterações nesse calendário.

O anúncio dos indicados para o Oscar, previsto para 17 de janeiro, foi adiado para o dia 19. O prazo de votação dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que concede a premiação, também foi estendido por dois dias, até 14 de janeiro.

"Queremos oferecer nossas mais profundas condolências àqueles que foram impactados pelos incêndios devastadores no sul da Califórnia", disse o CEO da Academia, Bill Kramer, em uma carta enviada aos membros.

"Tantos dos nossos membros e colegas da indústria vivem e trabalham na área de Los Angeles, e estamos pensando em vocês", afirmou Kramer.

Até mesmo o anúncio dos indicados para o Oscar, previsto para 17 de janeiro, foi adiado para o dia 19 por conta dos incêndios Crédito: Getty Images

O Critics Choice Awards foi adiado de domingo (12/1) para o dia 26.

"Esta tragédia já teve um impacto profundo em nossa comunidade", disse o CEO da associação responsável pela premiação, Joey Berlin.

"Todos os nossos pensamentos e orações estão com aqueles que lutam contra os incêndios devastadores e com todos os que foram afetados", afirmou Berlin, em comunicado.

O evento anual da BAFTA (Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão), também previsto para o fim de semana, foi cancelado.

O almoço anual de premiação do American Film Institute (Instituto do Cinema Americano), programado para sexta (10/1), foi adiado, ainda sem nova data.

O anúncio das nomeações para o Writers Guild Awards, concedido pelo Sindicato dos Roteiristas, foi adiado até segunda-feira (13/1).

Os Screen Actors Guild (SAG) Awards cancelaram a transmissão ao vivo do anúncio das nomeações e decidiram anunciar os indicados por meio de comunicado à imprensa.

Várias atrações turísticas ligadas à indústria do entretenimento também foram fechadas temporariamente, entre elas a Warner Bros. Studio Tour Hollywood e o parque temático Universal Studios Hollywood.

No X (antigo Twitter), a Universal Studios disse que continua avaliando a situação: "como sempre, a segurança dos membros da nossa equipe e dos nossos convidados é nossa maior prioridade".

Muitas áreas e marcos famosos de Los Angeles, como Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, a Calçada da Fama e o Dolby Theater, onde é realizada a entrega do Oscar, estão próximos às áreas atingidas pelo fogo.

Diversas estrelas de Hollywood tiveram de abandonar suas casas por causa dos incêndios, que começaram na terça-feira (7/1) e já colocaram quase 180 mil moradores da região sob ordens de evacuação obrigatória.