As 10 imagens mais surpreendentes de 2025

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:44
De rostos cobertos por uma substância oleosa a navios semi-afundados, aqui está a lista elaborada por Kelly Grovier, especialista em história da arte, com algumas das fotografias mais impactantes do ano.
A imagem comovente de um templo budista parcialmente destruído em Mandalay, Mianmar, que sofreu um devastador terremoto de magnitude 7,7 em 28 de março, mostra a cabeça caída de uma enorme estátua budista. O terremoto, que causou a morte de mais de 3.000 pessoas, foi sentido na China, Índia, Vietnã e Tailândia.
O contraste impressionante entre a arquitetura instável que atrai nosso olhar e a colossal estátua derrubada — que bloqueia saídas na parte de trás — é particularmente impactante. A destruição causada pelo terremoto não será facilmente esquecida.
Nem completamente dentro do mar nem fora dele, o casco enferrujado do cruzeiro abandonado MS Mediterranean Sky — que naufragou no golfo de Elefsina, a oeste de Atenas, em 2003 — foi fotografado em agosto em seu estado permanente semi-afundado.
A embarcação parece balançar entre os elementos ou entre diferentes estados de existência. Seu estado imóvel lembra a viagem petrificada de uma antiga escultura fenícia de um barco que adornava um sarcófago do século 2, transportando passageiros eternamente entre mundos.
A foto dos monges rezando sob a imensa cúpula dourada do Wat Phra Dhammakaya, durante a cerimônia de Makha Bucha, em fevereiro, é impressionante por seu brilho etéreo.
Dezenas de monges e devotos, muitos com lanternas, se reúnem para comemorar o primeiro grande ensinamento de Buda.
Seu brilho irreal lembra os contornos de um manuscrito birmanês do século 19, que representa o primeiro sermão de Buda no Parque dos Cervos, onde monges e animais se reúnem em torno de sua figura resplandecente. Ambas as imagens capturam a devoção de comunidades decididas a honrá-lo e a serem transformadas por seus ensinamentos.
A imagem de um rato gigante de papel-machê que explode em confetes, flutuando pelo Grande Canal de Veneza, durante o desfile aquático que tradicionalmente inaugura o carnaval de fevereiro, é uma explosão de cores vibrantes.
O roedor transformado em espetáculo, a "Pantegana" (rato) flutuante, emerge de forma criativa dos esgotos da cidade como um emblema do lado cômico de Veneza.
Com suas explosões de cor, o rato oferece um contraste brilhante com o véu elegantemente luminoso que envolve Veneza em inúmeras pinturas, como a "Entrada ao Grande Canal", de Paul Signac, de 1905, um representante do neoimpressionismo.
Em ambas as imagens, Veneza se dissolve em um mosaico de luz fragmentada.
A imagem de uma refugiada congolesa, sentada em um balanço em um centro de passagem perto de Buganda em maio, transmite uma alegria que supera os desconfortos materiais que a cercam: a chuva incessante, a estrutura de aço enferrujada dos brinquedos infantis abandonados e o assento quebrado pendurado ao seu lado.
Entre as mais de 70 mil pessoas que cruzaram a fronteira para o Burundi desde janeiro, o espírito dessa mulher desafia as circunstâncias difíceis em que se encontra.
Se colocássemos a foto ao lado da famosa pintura do artista rococó francês Jean-Honoré Fragonard, O Balanço (1767), tiraríamos a leveza da famosa obra, tornando o balanço um símbolo atemporal de diversão e paz interior.
Com o rosto coberto por uma substância oleosa, uma ativista do grupo de ação direta Fossil Free London posicionou-se na frente dos escritórios da empresa de energia Shell, em maio.
A venda pela Shell de seus ativos petrolíferos terrestres na Nigéria — uma medida que, segundo os manifestantes, permite à empresa fugir de sua responsabilidade pelos acidentes no Delta do Níger — foi o motivo do protesto, enquanto a empresa nega ter agido de forma incorreta.
A pose com os olhos vendados lembra a pintura simbolista Hope, de George Frederic Watts, de 1886, na qual uma mulher com os olhos cobertos está sentada sobre um globo terrestre escuro enquanto toca uma lira melancólica.
A imagem de duas alunas de balé de 5 anos, Philasande Ngcobo e Yamihle Gwababa, posando em julho na academia de dança em Tembisa, África do Sul, é comovente e impactante.
O contraste marcante entre a terra seca, as sombras definidas e os vestidos delicados lembra a estética das inúmeras cenas de bailarinas ensaiando pintadas por Degas.
Mantendo o olhar fixo na expressividade gestual de suas bailarinas, Degas frequentemente abstraía os estúdios de dança em amplas áreas de cor uniforme, conferindo às suas pinturas, assim como à fotografia tirada nos arredores de Joanesburgo, uma dimensão atemporal.
Uma série de imagens comoventes de crianças nos braços de suas mães na cidade de Gaza, em julho, chocou o mundo. A BBC News informou que, de acordo com a agência da ONU para refugiados palestinos (a UNRWA), uma em cada cinco crianças na cidade de Gaza sofria de desnutrição.
A publicação desta imagem gerou controvérsia, pois a criança retratada na fotografia também sofria de problemas de saúde pré-existentes.
Embora existam inúmeras imagens na história da arte de mães consolando seus filhos doentes, desde A criança doente, de Gabriël Metsu, de 1665, até Os desamparados, um desenho a pastel e carvão de Pablo Picasso, de 1903, fotografias como as capturadas em Gaza não têm comparação com a pintura ou a escultura.
Nenhuma representação visual do sofrimento ou da compaixão, por mais talentoso ou aclamado que seja o artista, pode capturar adequadamente a magnitude da angústia que essas fotos recentes documentam.
Uma imagem extraordinária capturada pelo astrofotógrafo Andrew McCarthy, mostrando a silhueta de um amigo praticando paraquedismo alinhada ao disco intensamente texturizado do Sol da manhã no Arizona, em 8 de novembro, cativou a imaginação do mundo.
Não havia margem para erro. Cada elemento da manobra, meticulosamente planejada, precisava ocorrer em perfeita sincronia, da posição do Sol no céu ao instante exato do salto e das acrobacias.
Rapidamente batizada como A queda de Ícaro, em referência ao mito grego do jovem cujas asas derreteram ao voar muito perto do Sol, a fotografia dialoga com uma longa tradição na história da arte, desde Pieter Bruegel, o Velho, no século 16, até Henri Matisse, no século 20, de representar a trágica queda do jovem que ousou ir longe demais.
A imagem de um manifestante em Istambul, vestido com a roupa tradicional dos dervixes — normalmente associada ao misticismo sufi —, enfrentando um batalhão de policiais fortemente equipados que usavam gás pimenta, tornou-se viral em março.
Os conflitos políticos mais intensos da década na Turquia foram desencadeados pela prisão e detenção do prefeito de Istambul, uma figura considerada por muitos como rival do presidente Erdogan.
A justaposição visual de um indivíduo aparentemente estoico e imóvel, ligado à prática espiritual não violenta da dança dos dervixes, e as forças da ordem armadas é impactante.
O chapéu alto característico dos dervixes e as túnicas longas e sobrepostas, ambos ricos em simbolismo de morte e renascimento, elevaram a imagem de um protesto de rua comum a algo mítico.
