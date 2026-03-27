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'Abracei um homem armado para impedi-lo de explodir hospital'

Nathan Newby, que convenceu um 'terrorista lobo solitário' a abandonar plano de explodir uma bomba em um hospital na Inglaterra, foi homenageado com medalha entregue pelo rei Charles 3º.

Publicado em 27 de março de 2026 às 07:34

Nathan Newby passou duas horas convencendo Mohammad Farooq a abandonar seu plano de ataque a bomba em um hospital de Leeds, na Inglaterra Crédito: Bruce Rollinson/PA

Em Leeds, no norte da Inglaterra, um paciente interveio para evitar a detonação de uma bomba em um hospital e revelou ter abraçado o homem que planejava o ataque para ajudar a acalmá-lo.

Nathan Newby recebeu do rei Charles 3° a medalha George, em reconhecimento pela sua coragem. Ele passou duas horas convencendo o "terrorista lobo solitário" Mohammad Farooq a abandonar seu plano no hospital local St. James, em 2023.

Na sua primeira entrevista, Newby, de 35 anos, declarou:

"Odeio ir a hospitais, mas, naquele dia, eu estava ali por uma razão e não era por que estava doente. Eu estava ali devido ao que estava acontecendo."

Farooq trabalhava no hospital e foi condenado por preparação de atos terroristas. Ele ficará preso pelo mínimo de 37 anos.

Newby se tratava de uma infecção no peito na ocasião. Ele conta que havia saído para um vape e "um pouco de ar fresco", quando viu Farooq no lado de fora da ala da maternidade, inquieto e com ar ansioso.

"Ele parecia deslocado e, por isso, fui ver se ele estava bem, se eu poderia animá-lo", conta Newby. "Ele olhava todo o tempo para um saco que estava a quase dois metros de distância."

Newby recebeu a medalha George do rei Charles 3°, durante uma cerimônia no Palácio St. James em Londres Crédito: Aaron Chown/PA Wire

Newby convenceu Farooq a abrir o saco e mostrar seu conteúdo. Era uma bomba caseira, feita com uma panela de pressão e 10 kg de explosivos.

Durante o julgamento no tribunal de Sheffield, na Inglaterra, estimou-se que a bomba tinha o "dobro do tamanho" do dispositivo empregado no ataque à Maratona de Boston em 2013, que matou três pessoas e feriu centenas de outros.

"Pensei que não havia forma de sair dali, agora", contou Newby. "Por isso, eu deveria ficar com ele."

"Se eu tivesse corrido, ele teria entrado em pânico", relembra ele. "Fiquei com ele, tentando tirar da sua cabeça o que ele queria fazer, conhecê-lo, saber o que ele estava pensando e ver se poderia mudar aquilo."

'Lobo solitário'

Farooq havia trabalhado como auxiliar de enfermagem no hospital. Mas ele foi descrito pela Justiça como "terrorista lobo solitário autorradicalizado".

Os jurados ouviram que ele tinha rancor dos colegas e queria "matar o máximo de enfermeiras possível" na época do ataque planejado, nas primeiras horas do dia 20 de janeiro de 2023.

Newby perguntou a Farooq qual seria o raio potencial da destruição cusada pela explosão e o convenceu a se afastar da entrada do edifício.

"O hospital normalmente é movimentado, as pessoas entram e saem a noite toda", ele conta. "Ali, não havia ninguém, só eu e ele. Não havia ninguém para quem eu pudesse enviar um sinal."

A Justiça ouviu que Farooq havia assistido a "propaganda antiocidental" nas redes sociais e baixado manuais terroristas, incluindo um ensinando a fazer uma bomba.

Após a sua prisão, a polícia descobriu que ele estava armado com facas e uma pistola falsa.

Farooq foi considerado culpado no seu julgamento em julho de 2024 Crédito: Polícia Antiterrorismo do Nordeste da Inglaterra

Newby contou ter conversado extensamente com Farooq sobre seus próprios problemas, para tentar fazê-lo se sentir melhor consigo mesmo.

"Ele me pediu que me levantasse e desse a ele um abraço. Eu respondi 'sim, aqui está o abraço, cara'."

"Ele, então respondeu 'quero que você telefone para a polícia antes que eu mude de ideia'."

Newby perguntou a Farooq se ele poderia usar o seu telefone para chamar o serviço de emergência, pois o dele ficou sem bateria, enquanto filmava sutilmente Farooq durante a conversa.

Durante a ligação, ele perguntou a Farooq se tinha alguma outra arma. Farooq abriu sua jaqueta para mostrar a arma falsa, que Newby pediu para que ele colocasse sobre uma bancada.

A polícia chegou armada pouco depois e Farooq foi preso.

Farooq planejava "matar o máximo de enfermeiras possível" no Hospital St. James, segundo o tribunal Crédito: Polícia Antiterrorismo do Nordeste da Inglaterra

Segundo a Justiça, o primeiro alvo de Farooq era a base de espionagem RAF Menwith Hill, perto da cidade de Harrogate, a cerca de 25 km de Leeds. Ela é operada por funcionários americanos e britânicos.

Quando percebeu que não era possível, os jurados souberam que Farooq alterou seu objetivo para um "alvo mais suave e menos protegido", que era o Hospital St. James.

A juíza Cheema-Grubb descreveu Newby como um "homem extraordinário". Ela declarou que seu testemunho foi "um dos mais notáveis já recebidos pelo tribunal".

O promotor Jonathan Sandiford afirmou que o "simples ato de bondade" de Newby "quase certamente salvou muitas vidas".

O superintendente Paul Greenwood, chefe das investigações da Polícia Antiterrorismo do Nordeste da Inglaterra, declarou que nunca havia visto um ataque ser evitado por tão pouco.

Após a condenação de Farooq, Greenwood afirmou que "ele era a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, pois a maioria das pessoas não teria feito o que ele fez".

Farooq foi preso no lado de fora do hospital, com uma bomba caseira em uma panela de pressão Crédito: PA

"Quando voltei para o meu quarto no hospital e me deitei na cama, é que me dei conta do que aconteceu", relembra Newby.

"É simplesmente uma loucura que, se eu não tivesse corrido para o hospital com aquela infecção no peito, estaria em casa, ele teria ido até o fim e eu estaria vendo isso no noticiário."

Newby recebeu sua medalha George, concedida em reconhecimento de atos de grande bravura, durante uma cerimônia no palácio de St. James em Londres, na quarta-feira (25/3). Trata-se basicamente de um prêmio civil, mas pode também ser concedido a militares por conduta corajosa que não seja "frente ao inimigo".

Ele declarou que a homenagem era "muito para absorver", mas admitiu se sentir "orgulhoso por salvar vidas".

"Gosto de pensar que qualquer pessoa faria isso", destacou ele.

"Algumas pessoas são fortes e outras lidam com as coisas de forma diferente, mas este sou eu, é simplesmente como eu sou."

Falando após a cerimônia, a família de Newby declarou que só ficou sabendo sobre seu ato de coragem pela TV, algum tempo depois do incidente.

Com ele no Palácio St. James, sua mãe, Tracy, afirmou ter orgulho pelo filho ter recebido o prêmio.

"Ele merece, é um bom menino", declarou ela.

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