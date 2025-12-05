Mundo

A surpreendente compra da Warner Bros pela Netflix que pode revolucionar indústria do cinema nos EUA

O grande acordo com Hollywood significa que a Netflix assumirá a propriedade de franquias como Harry Potter e Game of Thrones.

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:44

A Netflix concordou em comprar os negócios de cinema e streaming da Warner Bros Discovery por US$ 72 bilhões (383 bilhões de reais) em um grande acordo em Hollywood.

A gigante do streaming emergiu como a maior licitante pela Warner Bros, à frente das rivais Comcast e Paramount Skydance, após uma longa batalha.

A Warner Bros é proprietária de franquias como Harry Potter e Game of Thrones, além do serviço de streaming HBO Max.

A aquisição deverá levar a uma reformulação radical da indústria cinematográfica e de mídia dos EUA, mas analistas alertaram que o acordo final ainda está sujeito à aprovação das autoridades de concorrência.

O co-diretor executivo da Netflix, Ted Sarandos, disse que a empresa de streaming está "muito confiante" de que receberá a aprovação regulatória necessária e que está trabalhando "a todo vapor" para isso.

Ele disse que, ao combinar o acervo de programas e filmes da Warner Bros com séries da plataforma de streaming, como Stranger Things, "podemos oferecer ao público mais do que eles adoram e ajudar a definir o próximo século da narrativa".

"A Warner Bros definiu o último século do entretenimento e, juntos, podemos definir o próximo", afirmou ele.

Questionado sobre se a HBO deveria continuar sendo um serviço de streaming separado, o co-diretor executivo Greg Peters disse que a Netflix acreditava que a marca HBO era importante para os consumidores, mas acrescentou: "Achamos que ainda é muito cedo para entrar em detalhes sobre como vamos adaptar essa oferta para os consumidores".

A Netflix estima que obterá uma economia de US$ 2 a 3 bilhões, principalmente através da eliminação de sobreposições nas áreas de suporte e tecnologia dos negócios.

Os filmes produzidos pela Warner Bros continuarão a ser lançados nos cinemas, afirmou a empresa, e o estúdio de televisão da Warner Bros continuará a poder produzir para terceiros. A Netflix continuará a produzir conteúdo exclusivamente para sua própria plataforma.

Considerando este um "grande dia" para as empresas, Sarandos reconheceu que a aquisição pode ter surpreendido alguns acionistas, mas que foi uma "oportunidade rara" para preparar a Netflix para o sucesso "nas próximas décadas".

David Zaslav, presidente e diretor executivo da Warner Bros, acrescentou que o acordo uniria "duas das maiores empresas de narrativa do mundo".

"Ao nos unirmos à Netflix, garantiremos que pessoas em todos os lugares continuem a desfrutar das histórias mais marcantes do mundo por muitas gerações", afirmou.

O negócio em dinheiro e ações vale US$ 27,75 por ação da Warner Bros, com um valor total da empresa — que inclui as dívidas da empresa e o valor de suas ações — de cerca de US$ 82,7 bilhões. O valor patrimonial, ou preço em dinheiro, é de US$ 72 bilhões.

Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram o acordo por unanimidade.

Espera-se que a aquisição da Warner Bros permita à Netflix expandir sua capacidade de produção em estúdio e aumentar seu investimento em conteúdo original.

A Netflix concluirá a aquisição depois que a Warner Bros finalizar seus planos previamente anunciados de separar sua divisão de streaming e estúdios da divisão de redes globais em duas empresas de capital aberto no próximo ano.

Sua divisão de redes globais inclui seus canais a cabo, como a CNN, bem como suas marcas esportivas e canais abertos na Europa.

"Superpotência global"

Paolo Pescatore, fundador e analista de mídia e telecomunicações da PP Foresight, disse que a venda foi "uma grande declaração de intenções e ressalta as aspirações da Netflix de ser líder global na nova ordem mundial do streaming".

Mas ele alertou que, embora a "decisão surpreendente" fizesse sentido para a Warner Bros, ela poderia "causar dor de cabeça para a Netflix" ao tentar combinar as empresas, dado o tamanho do negócio.

Embora o acordo firmado seja referente a parte dos negócios da Warner Bros, a rival Paramount apresentou uma oferta para comprar toda a empresa, incluindo suas redes de TV a cabo, em outubro.

A Warner Bros rejeitou essa medida antes de se colocar à venda.

Antes do anúncio de sexta-feira, Emma Wall, estrategista-chefe de investimentos da Hargreaves Lansdown, disse que o órgão regulador da concorrência dos EUA provavelmente se envolveria, dado o tamanho da nova empresa.

"Isso criará uma megapotência global no setor de entretenimento televisivo, que o órgão regulador vai querer analisar", disse ela.

Tom Harrington, diretor de televisão da Enders Analysis, disse que era difícil avaliar se o acordo seria aprovado pelos reguladores, mas que, se fosse aprovado, teria um impacto enorme no cinema.

"Se isso fosse aprovado, reorientaria Hollywood", afirmou ele.

A Netflix sempre teve um uso limitado para o cinema, mas, em geral, sua oferta o prejudica.

Harrington disse que provavelmente haverá "grandes reduções" na produção televisiva e cinematográfica da empresa recém-fusionada, o que levará a resistência à mudança por parte de Hollywood e dos sindicatos relevantes.

Para os consumidores, Harrington afirmou que uma fusão provavelmente levaria a preços mais altos.

"A Netflix ficaria mais cara e, embora a HBO Max fosse encerrada/se tornasse não essencial, a maior penetração da Netflix nos lares provavelmente significaria um aumento nas receitas totais de assinaturas."

Com reportagem adicional de Natalie Sherman

