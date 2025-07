Mundo

A nova espécie de réptil voador descoberta graças a osso de 200 milhões de anos

O réptil voador recém-descoberto é o pterossauro mais antigo da América do Norte e era do tamanho de uma gaivota

A mandíbula do antigo réptil foi descoberta no Arizona, nos Estados Unidos , em 2011, mas técnicas modernas de escaneamento revelaram agora detalhes que mostram que ele pertence a uma espécie nova para a ciência.>

A equipe de pesquisa, liderada por cientistas do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian, em Washington D.C., batizou a criatura de Eotephradactylus mcintireae, que significa "deusa do amanhecer com asas de cinza".>