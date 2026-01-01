Mundo

'A história se repete', diz coletivo de sobreviventes da Boate Kiss sobre incêndio na Suíça; tragédias em baladas se acumulam nos últimos anos

Nos últimos anos, tragédias em boates levaram a centenas de morte no Brasil, Argentina, Romênia, Rússia, República Dominicana, Índia e Macedônia do Norte

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 21:10

Imagem divulgada pela polícia local mostra terraço do Le Constellacion — acredita-se que incêndio tenha começado em andar inferior Crédito: Police Cantonale Valaisanne

O incêndio no bar Le Constellation, já considerado uma das piores tragédias da história da Suíça, soma-se a outras que deixaram centenas de mortos em boates e bares ao redor do mundo nas últimas décadas.

O incêndio, no primeiro dia do ano, deixou ao menos 40 mortos e mais de cem feridos, segundo autoridades do país.

Grupo que reúne sobreviventes e amigos de vítimas do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o coletivo Kiss: que não se repita postou nas redes sociais: "A história se repete".

Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, 242 pessoas morreram devido a um incêndio dentro da boate gaúcha, causado por um artefato pirotécnico acendido pela banda Gurizada Fandangueira.

Sobreviventes da tragédia na Suíça relataram que uma garçonete teria colocado velas de aniversário em cima de algumas garrafas de champanhe e que uma delas foi erguida.

"Em questão de segundos, todo o teto estava em chamas. Tudo era de madeira", disse uma turista francesa ao canal BFMTV.

Um aparente vídeo promocional do Le Constellation, de maio de 2024, mostra mulheres usando capacetes de motociclista caminhando pelo bar enquanto carregam sinalizadores em garrafas de bebidas alcoólicas acima da cabeça.

Autoridades de investigação na Suíça, entretanto, ainda não confirmam o que pode ter causado o incêndio.

Relembre outras tragédias em festas em espaços fechados ao redor do mundo nos últimos anos.

Boate Kiss, Rio Grande do Sul (2013)

Investigação apontou irregularidades na Kiss, como excesso de lotação, extintores quebrados e falta de treinamento Crédito: Kiss: Que Não Se Repita/Divulgação

Em 27 de janeiro de 2013, o fogo durante a festa universitária "Agromerados" causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas, em sua maioria jovens.

O incêndio começou quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, acendeu um artefato pirotécnico.

Em poucos segundos, uma fagulha alcançou o revestimento de poliuretano do teto do palco. As chamas logo se alastraram.

Em 2021, um julgamento foi realizado e resultou na condenação de quatro pessoas: os sócios da boate, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann; e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão.

Esse júri chegou a ser a anulado, mas em abril de 2025 o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve as condenações.

Boate Pulse, Macedônia do Norte (2025)

Imagem mostra teto da boate após incêndio que deixou dezenas de mortos Crédito: EORGI LICOVSKI/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Em 2025, um dos casos mais graves foi o da boate Pulse, na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte.

Ao todo, 63 pessoas morreram no incêndio, em março, causado por faíscas de dispositivos pirotécnicos.

Cerca de 1,5 mil pessoas estavam assistindo a um show do DNK, uma dupla de hip-hop popular no país, quando o incêndio começou.

Filmagens mostraram a banda tocando no palco quando dois sinalizadores disparam e as faíscas atingem o teto, antes de se espalharem rapidamente.

Em novembro, a Justiça macedônia começou a julgar 35 pessoas e três empresas. O resultado ainda não foi anunciado.

Birch By Romeo Lane, Índia (2025)

Donos da boate em Goa foram deportados da Tailândia Crédito: BBC

No fim de 2025, em 6 de dezembro, 25 pessoas morreram em um incêndio em uma boate popular na região costeira de Goa, na Índia.

O motivo teria sido um cilindro de gás que explodiu na cozinha, perto de onde vários corpos foram encontrados.

A maioria das vítimas eram funcionários do clube em Arpora, no norte de Goa.

Turistas também morreram.

Os proprietários da boate Birch By Romeo Lane chegaram a fugir para Phuket, na Tailândia, pouco depois da tragédia.

Entretanto, os irmãos Saurabh and Gaurav Luthra foram deportados de volta para Índia, para responder à Justiça.

Boate Jet Set, República Dominicana (2025)

Jet Set era um dos locais noturnos mais famosos de Santo Domingo Crédito: AFP via Getty Images

Ainda em 2025, em abril, o teto da popular boate Jet Set desabou em Santo Domingo, na República Dominicana, deixando 232 mortos.

Entre as vítimas, estavam personalidades do mundo político, cultural e esportivo dominicano.

Centenas de pessoas assistiam ao show de Rubby Pérez, astro do merengue, que morreu no desabamento.

O dono do icônico Jet Set Club, na República Dominicana, Antonio Espaillat, e sua irmã Maribel Espaillat foram presos em junho pela suposta responsabilidade na ocorrência.

A prisão ocorreu após um ex-funcionário do Jet Set apresentar capturas de tela de conversas nas quais alertava os proprietários sobre o risco de realizar a festa do dia 8 de abril, já que a estrutura estava em más condições.

Colectiv Club, Romênia (2015)

Incêndio foi estopim para protestos na Romênia Crédito: EPA

Em outubro de 2015, 64 pessoas morreram em decorrência de um incêndio na boate Colectiv, em Bucareste, capital da Romênia, também devido a fogos de artifício que incendiaram a espuma nas paredes do local.

A tragédia levou a protestos em massa e à renúncia do governo liderado pelo então primeiro-ministro Victor Ponta.

A história chegou a virar um premiado documentário, Colectiv, do diretor romeno Alexander Nanau.

Três proprietários da boate chegaram a ser presos em meio a acusações de que o local estava superlotado, não tinha o número exigido de saídas de emergência e nem autorização para realizar shows.

Lame Horse, Rússia (2009)

Fogo se espalhou pelo teto de boate em Perm, Rússia Crédito: NTV / NTV / AFP

Na cidade de Perm, na Rússia, um show com fogos de artifício dentro da boate Lame Horse provocou uma explosão e incêndio que deixaram 154 mortos em 4 de dezembro de 2009.

A maioria das mortes foi causada por inalação de fumaça.

Imagens gravadas por uma pessoa que estava no local mostram os convidados dançando pouco antes de fagulhas dos fogos de artifício incendiarem o teto da casa.

Segundo autoridades russas, os responsáveis pela boate teriam ignorado reiterados avisos sobre falhas nos recursos de segurança contra incêndio da casa.

Várias pessoas, incluindo o coproprietário da boate, foram condenadas e presas.

O fundador do clube, Alexander Titlyanov, morreu em decorrência dos ferimentos pouco depois da tragédia.

República Cromañón, Argentina (2004)

Tragédia levou à destituição do então prefeito de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, após um processo de impeachment em 2005 Crédito: AFP

Em 30 de dezembro de 2004, um incêndio matou 194 pessoas na boate República Cromañón, em Buenos Aires, capital argentina.

O incêndio começou com o uso de fogos de artifício pela banda de rock Callejeros, que se apresentava no local.

Muitos dos mortos tinham menos de 20 anos e alguns dos sobreviventes seguiram com sequelas respiratórias devido à fumaça.

A Justiça argentina condenou a banda Callejeros. Os seis músicos foram condenados por incêndio culposo seguido de mortes e cumpriram suas penas.

Os juízes argentinos consideraram a banda "negligente" e "imprudente" por ter realizado o show em local com várias irregularidades.

O lugar tinha capacidade para mil pessoas, mas naquela noite reuniu mais de quatro mil.

A tragédia também levou à destituição do então prefeito de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, após um processo de impeachment em 2005.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta