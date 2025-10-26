Mundo

'A força de vontade não existe' e outras lições de irmãos médicos para uma vida com menos culpa

Os médicos (e irmãos gêmeos) Xand e Chris van Tulleken compartilham quatro dicas poderosas que aprenderam ao investigar mitos sobre bem-estar e saúde.

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:32

Uma caneca gigante de café preto instantâneo e nada de comida não é o que se esperaria que o apresentador de um podcast sobre bem-estar tomasse no café da manhã.

No entanto, é isso que o médico Chris van Tulleken, que apresenta o podcast da BBC "What's Up Docs" ao lado de seu irmão gêmeo idêntico, o também médico Xand, confessa consumir.

"Estou chegando à meia-idade, então não quero comer o dia todo. Minha maneira de não comer o dia todo é não tomar café da manhã", diz ele.

É esse tipo de honestidade sobre não levar uma vida perfeita e lidar com coisas que eles sabem que deveriam fazer, mas ainda assim não fazem, que os torna tão próximos do público.

Os irmãos são ambos médicos e se tornaram nomes conhecidos por meio de seu trabalho na televisão e no rádio – eles apresentam a série infantil "Operation Ouch!" e Xand é um dos especialistas residentes do programa "Morning Live" da BBC, enquanto Chris é conhecido por seu livro best-seller "Ultra-Processed People" (pessoas ultraprocessadas).

No podcast, eles frequentemente discordam um do outro sobre diferentes opiniões a respeito de saúde e bem-estar, assim como acontece na vida real.

Xand ri depois que Chris diz que é difícil trabalhar "com um irmão como o Xand, que é tão incrivelmente irritante".

Mas, na verdade, os irmãos adoram trabalhar juntos e Chris admite que começaram o podcast "de forma bastante egoísta, pois estávamos apenas tentando responder às nossas próprias perguntas".

"Mas acontece que nossos problemas são semelhantes aos de todo mundo."

Eles dizem que o podcast mudou suas vidas para melhor e compartilham o que mudaram em seu comportamento ao longo de mais de 30 episódios.

1. Não se preocupe demais em dormir oito horas

Como a maioria de nós, os irmãos presumiam que oito horas era o padrão ideal de sono e que dormir menos do que isso era um fracasso. Agora, eles são muito menos dogmáticos.

Os irmãos dizem que uma quantidade saudável de sono pode variar entre seis e dez horas.

"Há tanta ansiedade em torno de dormir oito horas, mas algumas das coisas mais importantes da minha vida, como criar filhos, eu fiz com privação de sono", diz Chris.

Perceber que tudo, desde vencer guerras até fazer provas, muitas vezes foi feito com muito pouco sono, os fez entender que a privação de sono pode aguçar o foco a curto prazo.

Xand diz que isso o ajudou a "eliminar toda aquela ansiedade" em relação aos padrões e horários ideais de sono.

"Isso não domina mais a minha vida e eu penso muito menos nisso."

Ele também se sente muito mais confortável tirando cochilos quando necessário e diz que às vezes "tira um cochilo de 20 minutos se estiver exausto".

2. Faça uma pausa antes de dizer sim ou não

Ambos acham difícil dizer "não", e Xand diz que pode ser "quase fisicamente doloroso".

Agora eles aprenderam o "poder da pausa". Se algo não exige uma decisão imediata, eles pedem mais tempo para pensar a respeito, para não se sentirem pressionados a dizer sim.

Chris diz que isso o ajudou a ter conversas difíceis que, de outra forma, ele teria adiado. No entanto, ele admite que ainda está aprendendo a ser mais assertivo.

"Eu sei que deveria ser, mas de alguma forma não consigo, e sei que preciso me concentrar nisso."

O episódio do podcast sobre esse tema também os ensinou que eles precisavam definir quais são seus valores e, em seguida, avaliar se os pedidos se encaixavam neles. Para Xand, sua prioridade era passar mais tempo com a esposa e os dois filhos.

Desde então, ele conseguiu dizer não a várias coisas que, de outra forma, teria aceitado para ter uma vida mais tranquila.

"Recentemente, disse não a um projeto de trabalho muito grande e importante, mesmo com muita pressão para aceitá-lo, mas que não se encaixava nos meus outros compromissos e no que eu queria fazer."

3. Escove os dentes com atenção plena

Uma das dicas mais práticas que os irmãos adotaram foi a forma como escovam os dentes.

Esse pequeno gesto se tornou uma tarefa consciente e Xand explica que mudou completamente a maneira como escova os dentes.

"Minha esposa, Dolly, não reclama mais do meu mau hálito desde o episódio.

"Seguro a escova de dentes em um ângulo diferente e não olho para o celular enquanto escovo os dentes."

Embora Chris esteja chocado com o fato de que o irmão usava o celular enquanto escovava os dentes, ele concorda com a eficácia dessas mudanças.

"É uma questão do ângulo da escova, de ser mais delicado e de ter uma noção melhor do que você está tentando alcançar: você quer limpar todas as superfícies de todos os dentes."

4. A força de vontade não existe

Muitas pessoas acreditam que a dificuldade em seguir uma dieta, praticar exercícios ou abandonar maus hábitos se deve à fraqueza pessoal, e Xand compartilha desses sentimentos.

"Sinto-me preguiçoso e inadequado na maior parte do tempo.

"Vou a Manchester toda semana e geralmente chego atrasado depois de uma longa viagem de trem, peço comida para viagem e não faço nenhum exercício, e depois me culpo por isso."

A convidada especialista deste episódio do podcast, a psicóloga Kimberley Wilson, ajudou Xand a entender que "não existe força de vontade".

Força de vontade não é algo mágico dentro de você, mas sim a sua capacidade de persistir em algo, que "depende da maneira como você organiza o mundo ao seu redor", diz ela.

Por exemplo, planejando com antecedência e pensando no que você vai jantar, você consegue evitar a comida para viagem e comer algo saudável com mais facilidade.

Desde o episódio, Xand conseguiu aumentar a quantidade de exercícios que pratica, mas ainda não gosta de fazê-lo.

"Eu simplesmente subo na bicicleta ergométrica e tenho esses pensamentos negativos enquanto faço meu treino", diz ele.

Outra mudança simples que ele fez foi levar uma sacola de maçãs consigo em suas viagens regulares entre Londres e Manchester, em vez de comprar lanches pouco saudáveis ​​no trem.

Chris percebeu que força de vontade não se trata de aumentar sua tolerância ao desconforto e ao sofrimento, mas sim de ser mais organizado.

"Comecei a cozinhar em grandes quantidades, o que agora me libera tempo para fazer coisas como ler com minha filha."

Apesar de todas as mudanças que adotaram, os irmãos são os primeiros a admitir que não seguem todos os conselhos de especialistas.

Veja o protetor solar, por exemplo. "Um dermatologista nos deu ótimos conselhos", diz Chris, "mas há algo no sol que nos atrai muito. Academicamente, sabemos que a exposição ao sol faz mal e causa câncer, mas ainda nos sentimos atraídos por ele."

Essa tensão – entre o que sabemos e o que fazemos – está no cerne do podcast deles.

Se há uma coisa que os médicos esperam que os ouvintes levem consigo do programa, é que lutar com a saúde não é uma falha pessoal.

"Grande parte da sua saúde e bem-estar não é culpa sua", diz Xand.

"Existem muitas forças tentando tirar seu dinheiro, atenção e tempo das coisas que realmente importam. O que estamos tentando fazer é eliminar essas distrações, ajudá-lo a identificar seus valores e alinhar sua vida com eles."

