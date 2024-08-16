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A fascinante descoberta de pequeno tesouro junto a casal morto em Pompeia

A erupção do Vesúvio levou um casal a se refugiar num pequeno cômodo que se tornaria seu túmulo. Lá, eles guardavam um tesouro
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

16 ago 2024 às 05:38

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 05:38

Imagem BBC Brasil
Cientista analisa os restos mortais encontrados em Pompeia Crédito: Reuters
Um casal que tentou escapar da erupção do Monte Vesúvio há quase 2 mil anos, acabou se refugiando — e ficando preso — em um pequeno cômodo.
Cientistas encontraram os restos mortais do homem e da mulher, que guardavam um pequeno tesouro, durante uma escavação arqueológica em Pompeia, a antiga cidade romana destruída pela erupção vulcânica em 79 d.C., localizada no sul da Itália.
As descobertas foram reveladas nesta semana.
Segundo artigo publicado no E-Journal of the Pompeii Excavations, a casa onde o casal estava tinha um pequeno cubículo que estava sendo usado provisoriamente como quarto, enquanto uma reforma era feita no restante do imóvel.
Quando a erupção do Vesúvio começou em 79 d.C., os dois se refugiaram no pequeno cômodo, enquanto a tempestade de cinzas e material vulcânico caía do lado de fora.
Mas, em determinado momento, as pedras vulcânicas acabaram bloqueando a única porta disponível.
Imagem BBC Brasil
O esqueleto da mulher foi encontrado sobre a cama do pequeno quarto improvisado Crédito: EPA
Imagem BBC Brasil
Já os restos mortais do homem estavam em um canto do cômodo Crédito: Reuters
"Presos no cômodo pequeno e estreito, eles morreram quando os fluxos piroclásticos os alcançaram", explicou o Parque Arqueológico de Pompeia em comunicado.
A violenta erupção do Vesúvio — que ocorreu numa noite de agosto ou outubro de 79 d.C., algo que os cientistas ainda debatem — pegou de surpresa as cidades de Pompeia, Herculano e Estábia.
Quase 20 mil pessoas morreram, deixando para trás seus restos mortais nestas cidades do sul da Itália.
Imagem BBC Brasil
Entre os objetos encontrados, estavam moedas e joias Crédito: Reuters

Moedas e joias

Em escavações recentes, os cientistas se depararam com o pequeno cômodo em que jazia o casal, na ínsula 10, um dos sítios de exploração arqueológica de Pompeia.
O esqueleto da mulher foi encontrado sobre uma cama, em que ela guardava "um pequeno tesouro de moedas de ouro, prata e bronze", explicaram os pesquisadores.
Também havia algumas joias, como brincos de ouro e pérolas.
Imagem BBC Brasil
Estas moedas foram encontradas junto ao casal Crédito: EPA
Imagem BBC Brasil
Os brincos de ouro permaneceram preservados por quase 2 mil anos Crédito: EPA
Os restos mortais do homem estavam caídos aos pés da cama.
Fora do pequeno cômodo, os arqueólogos também encontraram pistas de como era aquela casa.
Imagem BBC Brasil
A pesquisa conseguiu reconstruir o mobiliário e identificar sua localização exata Crédito: Reuters
"Vestígios nas cinzas permitiram reconstruir o mobiliário e identificar sua localização exata no momento da erupção: uma cama, uma arca, um candelabro de bronze e uma mesa com tampo de mármore, com os móveis de bronze, vidro e cerâmica ainda em seus devidos lugares", indica o artigo.
Esses trabalhos ajudam os cientistas a obter "dados arqueológicos muito valiosos" sobre o cotidiano dos moradores de Pompeia da época, afirmou o diretor do Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

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