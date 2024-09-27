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  • A fantástica descoberta de mais de 300 geoglifos em Nazca revelados com a ajuda da inteligência artificial
BBC Brasil

A fantástica descoberta de mais de 300 geoglifos em Nazca revelados com a ajuda da inteligência artificial

Os segredos 'desenterrados' no deserto peruano incluem figuras humanóides e animais que esclarecem os mistérios de uma civilização que existiu há cerca de 2.000 anos.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 set 2024 às 00:10

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 00:10

Uma equipe de pesquisadores descobriu 303 novos geoglifos no deserto de Nazca, no Peru, quase dobrando o total conhecido dessas misteriosas criações com mais de 2.000 anos.
"O uso da inteligência artificial na pesquisa nos permitiu mapear a distribuição dos geoglifos com mais rapidez e precisão", disse o arqueólogo japonês Masato Sakai, da Universidade de Yamagata, apresentando os resultados das descobertas nesta semana, em Lima.
Imagem BBC Brasil
A inteligência artificial tornou possível detectar geoglifos figurativos em relevo, que, ao contrário dos geoglifos gigantes baseados em linhas, são muito difíceis de detectar. Crédito: Yamagata University Institute of Nazca
Entre as figuras descobertas estão geoglifos em relevo que representam humanoides, cabeças decapitadas e animais domésticos, ao contrário dos geoglifos tradicionais criados com linhas de grande escala que geralmente representam animais selvagens.
Imagem BBC Brasil
Os primeiros geoglifos em Nazca foram encontrados no início do século 20 Crédito: Yamagata University Institute of Nazca
Para descobrir estas 303 formações, explicaram os cientistas, foi analisada uma vasta quantidade de dados de imagens geoespaciais produzidas por aviões para identificar áreas prioritárias com prováveis ​​geoglifos para estudos de campo.
Imagem BBC Brasil
Os geoglifos são divididos em geométricos e figurativos Crédito: The Yamagata University Institute of Nazca
Imagem BBC Brasil
Existem pelo menos cinco hipóteses sobre a finalidade dos geoglifos: astronômica, geométrica, agrícola, de comunicação ou de expressão artística. Crédito: The Yamagata University Institute of Nazca
A pesquisa foi publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.
Imagem BBC Brasil
Geoglifos em relevo, como este, tendem a se distribuir nas encostas para que possam ser vistos à distância. Crédito: The Yamagata University Institute of Nazca
As famosas Linhas de Nazca, reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco, têm formato de figuras geométricas e animais, que só podem ser apreciadas do céu.
Imagem BBC Brasil
As ferramentas de inteligência artificial têm sido fundamentais na pesquisa arqueológica onde os objetos de estudo estão desfocados, parcialmente obstruídos ou mesmo enterrados no subsolo. Crédito: The Yamagata University Institute of Nazca
Os primeiros geoglifos foram encontrados em 1927 nesta área misteriosa localizada a cerca de 400 quilômetros ao sul de Lima.
Imagem BBC Brasil
Dos 303 geoglifos figurativos recém-descobertos, 178 foram sugeridos individualmente pela inteligência artificial, enquanto o restante foi detectado como parte de um grupo. Crédito: The Yamagata University Institute of Nazca
Os cientistas estimam que os habitantes da civilização Nazca ocuparam a área de 200 a.C a 700 d.C

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