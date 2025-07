Mundo

A carreira e os números de Diogo Jota, atacante do Liverpool e de Portugal que morreu em acidente de carro

O jogador de futebol morreu em um acidente de trânsito na Espanha. Ele estava acompanhado do irmão André Silva, que também faleceu.

Publicado em 3 de julho de 2025 às 08:39

Diogo Jota hacía parte recurrente del equipo titular de la selección portuguesa. Crédito: Getty Images

O jogador de futebol Diogo Jota morreu em um acidente de carro na Espanha nesta quinta-feira (3/7). O veículo em que ele estava, uma Lamborghini, saiu da estrada após um pneu ter estourado durante uma ultrapassagem, segundo a polícia local.>

O irmão de Jota, o jogador de futebol André Silva, estava no carro e também morreu no acidente.>

Jota, de 28 anos, jogava por Portugal e foi um destaques do elenco do Liverpool, time que conquistou a Premier League, o principal campeonato de futebol da Inglaterra.>

Já André Silva atuava como meiocampista do Penafiel FC, clube que atualmente disputa a segunda divisão do futebol português.>

Diogo Joga com troféu da Premier League da temporada passada Crédito: Getty Images

Carreira vencedora

Jota iniciou a carreira profissional no Paços de Ferreira antes de assinar com o Atlético de Madrid em 2016 (onde nunca chegou a jogar) e passou a temporada 2016-17 emprestado ao Porto, onde o seu irmão jogou nas categorias de base.>

No entanto, foi a sua transferência para o Wolverhampton Wanderers em 2017, na segunda divisão inglesa, com apenas 21 anos, que o viu despontar como jogador de futebol.>

Em três temporadas, marcou 44 gols, ajudando o Wolves a chegar à primeira divisão e atraindo a atenção de um gigante do futebol britânico: o Liverpool FC.>

Em 2020, foi contratado por uma quantia próxima de US$ 50 milhões.>

Nas suas cinco temporadas com o clube inglês, Jota tornou-se presença constante nas maiores conquistas do clube nos últimos anos: dois títulos do Campeonato Inglês, a Premier League, em 2022 e 2025, e a final da Liga dos Campeões de 2022, perdida para o Real Madrid.>

Durante esses anos no Liverpool, Jota marcou 56 gols e deu 19 assistências. Por Portugal, Jota marcou 14 gols em 49 partidas.>

Além de suas atuações excepcionais em nível de clube, ele também foi fundamental para as conquistas da seleção de Portugal nas últimas temporadas.>

Jota estreou pela seleção em março de 2019, nas eliminatórias da Eurocopa de 2020.>

Embora não tenha podido participar da Copa do Mundo de 2022 no Catar devido a uma lesão, seus gols e assistências levaram Portugal ao título da Liga das Nações da UEFA em junho.>

O Liverpool FC emitiu um comunicado afirmando estar "arrasado" com a notícia e pediu privacidade para sua família e funcionários do clube enquanto lidam com a morte de Jota.>

O Wolverhampton Wanderers publicou em sua conta no X: "Estamos com o coração partido. Diogo era adorado por nossos torcedores, amado por seus companheiros de equipe e apreciado por todos que trabalharam com ele durante sua passagem pelo Wolves.">

O capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, também expressou sua tristeza pela morte de seu companheiro de equipe.>

"Não faz sentido. Estávamos juntos na seleção e você tinha acabado de se casar. À sua família, à sua esposa e aos seus filhos, envio minhas condolências e desejo toda a força do mundo. Sei que vocês estarão sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Sentiremos muito a sua falta.">

