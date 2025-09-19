A ave misteriosa que está 'invadindo' o sudeste do Brasil

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:00
Você já viu o tapicuru por aí?
A ave costuma viver em bandos, principalmente em regiões alagadas e manguezais do sul do Brasil.
Mas, nos últimos anos, passou a ser vista em áreas onde não costumava viver: o litoral de São Paulo.
Neste vídeo, o repórter André Biernath conversa com o biólogo Leonardo Casadei para entender os motivos dessa mudança.
