4 razões por que Trump escolheu Oriente Médio para 1ª viagem internacional

Nos seus dois mandatos, Donald Trump escolheu o Oriente Médio como destino da sua primeira viagem internacional. Motivos econômicos e políticos, regionais e globais, justificam a escolha.

Publicado em 13 de maio de 2025 às 07:39

A visita de Donald Trump ao Golfo Pérsico foi planejada para ser a primeira viagem ao exterior do seu novo mandato, como ocorreu na primeira vez em que ele chegou à Casa Branca Crédito: Getty Images

Escolher o destino da primeira viagem de um presidente dos Estados Unidos ao exterior é uma decisão importante. Ela costuma ser interpretada como um sinal das suas prioridades na política externa.>

Em maio de 2017, Donald Trump rompeu com a tradição dos presidentes americanos modernos.>

Normalmente, eles decidiam visitar primeiramente o México, o Canadá ou a Europa. Mas Trump escolheu a Arábia Saudita, uma potência petrolífera, para a viagem inaugural do seu primeiro mandato como presidente.>

Agora, depois do seu histórico regresso à Casa Branca, Trump retorna ao Golfo Pérsico entre 13 e 16 de maio, para uma visita à Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.>

Esta deveria ser a primeira viagem do presidente americano ao exterior no seu segundo mandato, não fosse pela sua visita inesperada ao Vaticano no mês passado, para assistir ao funeral do papa Francisco.>

Trump decidiu mais uma vez deixar sua primeira pegada na região do Golfo, o que pode nos dar uma ideia sobre o seu pensamento.>

O presidente reconhece que cultivar laços estreitos com os líderes do Golfo Pérsico renderia benefícios políticos e econômicos significativos, devido à influência regional e global dos seus países e à sua capacidade de injetar enormes investimentos nos Estados Unidos, destacou à BBC o professor e pesquisador de Omã Abdullah Baabood, especializado em relações no Golfo Pérsico.>

Mas quais seriam os motivos específicos que levam Donald Trump a valorizar as relações entre os Estados Unidos e aquela região?>

1. Grandes negócios

Ao anunciar seu plano inicial em março, Trump deixou claro que fechar negócios econômicos com os países árabes ricos era uma prioridade importante.>

Ele declarou que sua decisão foi tomada depois que ele recebeu a promessa de "centenas de bilhões de dólares" em acordos com "empresas americanas que irão fabricar equipamentos para a Arábia Saudita e outros países no Oriente Médio".>

"Com suas reservas financeiras, fundos de riqueza soberana e vasto potencial de investimento, os Estados do Golfo desempenham papel fundamental na economia global", segundo Baabood.>

E, considerando os desafios domésticos que enfrenta na área econômica, Trump reconhece as vantagens das suas relações com os Estados ricos do Golfo, acrescenta o professor.>

Os Estados Unidos assinaram com a Arábia Saudita acordos avaliados em centenas de bilhões de dólares, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Crédito: Getty Images

Em 2017, Trump alardeou a assinatura de contratos no valor de mais de US$ 450 bilhões (cerca de R$ 2,56 trilhões), incluindo a venda de equipamentos militares avaliados em US$ 110 bilhões (cerca de R$ 625 bilhões).>

Desta vez, ele ocupa as manchetes com promessas de acordos ainda mais lucrativos. Trump espera investimentos de até US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,68 trilhões) da Arábia Saudita.>

Além disso, a Casa Branca anunciou que os Emirados Árabes Unidos se comprometeram com um contrato de investimentos de US$ 1,4 trilhão (cerca de R$ 7,96 trilhões) nos Estados Unidos, ao longo de 10 anos.>

Trump tenta ressaltar os "ganhos imediatos" da sua viagem, segundo opinou à BBC o analista Hassan Mneimneh, de Washington, especializado nas relações entre o Oriente Médio e os Estados Unidos.>

O presidente americano declarou que deseja fazer com que estes enormes investimentos sejam cumpridos o mais rapidamente possível, especialmente os acordos militares. Com isso, ele poderá apresentá-los como prova do sucesso das suas políticas comerciais com outros países.>

2. A volatilidade no Oriente Médio

Os planos do pós-guerra na Faixa de Gaza e os assuntos não terminados com o Irã encabeçam a lista de temas pendentes da política externa americana. E os países aliados do Golfo Pérsico seriam úteis nas duas situações.>

Nos primeiros dias do seu segundo mandato, Trump fez o mundo estremecer ao dizer que seu país queria se apoderar da Faixa de Gaza e transformá-la na "Riviera do Oriente Médio".>

Sua proposta envolvia a relocação da maior parte dos 2,1 milhões de habitantes do território. Ele indicou que os custos do processo poderiam ser assumidos pelos "países vizinhos de grande riqueza".>

O plano foi amplamente denunciado em todo o mundo. E os Estados Unidos e Israel rejeitaram uma alternativa árabe para a reconstrução da Faixa de Gaza após a guerra.>

Na sua viagem, é provável que Trump procure obter financiamento dos países do Golfo para qualquer trabalho de reconstrução do território devastado pela guerra, segundo o professor Baabood. Mas ele poderia se concentrar em assuntos mais imediatos.>

"No momento, espera-se que Trump peça aos aliados do Golfo que ajudem, em primeiro lugar, a finalizar a libertação dos reféns restantes em Gaza", opina Baabood.>

Este é um objetivo que já conta com o envolvimento dos países do Golfo.>

O Catar, por exemplo, abriga a maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. O país desempenhou papel fundamental para garantir acordos relativos aos reféns israelenses e ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas.>

Grande parte da infraestrutura da Faixa de Gaza ficou destruída desde o início da guerra. Crédito: Getty Images

Os Estados Unidos aumentaram recentemente suas forças no Oriente Médio, com o bombardeio sobre alvos dos houthis no Iêmen. O objetivo era evitar que eles continuassem atacando navios mercantes no mar Vermelho.>

Mneimneh acredita que a Arábia Saudita possa ter exortado os Estados Unidos a interromper seus ataques aéreos antes da visita.>

Paralelamente, Trump também ameaçou bombardear o Irã, caso não se chegue a um acordo nuclear.>

"Existem duas formas para poder lidar com o Irã: militarmente ou chegar a um acordo", declarou Trump em março à rede de TV Fox News. O presidente americano destacou que preferiria "chegar a um acordo".>

O Departamento de Estado americano declarou, em um comunicado de 30 de abril, que "o regime iraniano continua inflamando o conflito no Oriente Médio, avançando com seu programa nuclear e apoiando seus associados e representantes terroristas".>

Mas as duas partes parecem interessadas em evitar a guerra. E Omã está mediando as discussões entre o Irã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã.>

3. A influência do Golfo na crise global

A Arábia Saudita assumiu o papel de mediador-chave entre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia.>

Em uma reunião de alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia, realizada em fevereiro em Riad, na Arábia Saudita, foi discutida a realização de diálogos para pôr fim à guerra na Ucrânia, mas sem a participação dos ucranianos.>

Esta foi a primeira reunião desde a invasão russa em larga escala de 2022 e marcou o fim dos esforços unificados do Ocidente para isolar Moscou.>

Em março, a Arábia Saudita recebeu as delegações dos três países, que mantiveram rodadas de negociações separadas para pôr fim à guerra na Ucrânia.>

Estas conversas entre os Estados Unidos e a Ucrânia em Jedá, na Arábia Saudita, foram as primeiras mantidas por Trump e pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde sua discussão no Salão Oval da Casa Branca, transmitida ao vivo pela televisão no final de fevereiro.>

Os ucranianos descreveram as negociações de Jedá como "produtivas". Elas ajudaram a desfazer alguns desentendimentos.>

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também conseguiram mediar acordos para a troca de prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia.>

Os Estados do Golfo ganharam "influência política e econômica significativa, devido ao seu desempenho nas negociações das crises regionais e globais, bem como graças ao seu poderio econômico e suas vastas reservas de petróleo e gás natural", afirma Baabood.>

A China e outros rivais dos Estados Unidos reconhecem a importância estratégica do Golfo Pérsico, de forma que a manutenção de fortes vínculos com seus aliados regionais é interessante para Washington, destaca o professor.>

4. A possível normalização entre a Arábia Saudita e Israel

Durante seu primeiro mandato, Donald Trump conseguiu um avanço histórico ao mediar acordos de normalização das relações entre Israel e quatro países árabes: os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão.>

A guerra civil no Sudão interrompeu este processo no país, mas os demais se uniram ao Egito e à Jordânia, como as únicas nações árabes a manterem relações diplomáticas com Israel.>

A Arábia Saudita, que é uma peça-chave no mundo islâmico, ainda não reconhece formalmente o Estado de Israel.>

No ano passado, um alto funcionário saudita declarou à BBC que os dois países estariam "próximos" de um acordo, antes dos ataques mortais do Hamas a Israel, no dia 7 de outubro de 2023.>

Mas, depois que Trump destacou que a Arábia Saudita poderia não exigir a criação de um Estado palestino independente como condição para o acordo, o reino saudita reiterou que "não haverá relações diplomáticas com Israel sem um Estado palestino".>

Os Estados Unidos vêm buscando um acordo de normalização das relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. Crédito: Getty Images

Os observadores acreditam que a normalização de relações com Israel se tornou um tema contencioso para os sauditas.>

Com a guerra ainda em andamento na Faixa de Gaza, a Arábia Saudita não parece estar disposta a discutir este tema durante a visita do presidente americano, segundo Abdullah Baabood.>

Espera-se que Donald Trump continue buscando os acordos de normalização das relações diplomáticas entre Israel e outros países do Golfo, mas qualquer acordo futuro com a Arábia Saudita representaria um feito muito mais significativo, destaca o professor.>

