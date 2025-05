Mundo

4 curiosidades sobre a gigante chinesa de fast food que anunciou investimento bilionário no Brasil

Rede chinesa Mixue vai investir R$ 3,2 bilhões no país e promete gerar 25 mil empregos até 2030 no país

Publicado em 12 de maio de 2025 às 20:39

A rede de fast food Mixue prevê um investimento de R$ 3,2 bilhões no Brasil Crédito: Getty Images

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China resultou em uma série de anúncios econômicos. Empresas chinesas prometeram investir R$ 27 bilhões em setores como energia, mobilidade, tecnologia e alimentação.>

Lula viajou ao país acompanhado de 11 ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de parlamentares, outras autoridades e cerca de 200 empresários. Ele deve se reunir com o presidente chinês Xi Jinping nesta terça-feira (13/5).>

Entre os anúncios, destaca-se a chegada da rede chinesa Mixue ao Brasil — sua primeira operação no país. A empresa prevê um investimento de R$ 3,2 bilhões e estima a criação de até 25 mil empregos até o fim da década.>

O aporte faz parte de um pacote mais amplo de aproximação econômica entre os dois países. Além da Mixue, também anunciaram planos de expansão no Brasil a montadora GWM, a gigante de energia CGN e o aplicativo de entregas Keeta, da Meituan.>

>

Lula e Xi Jinping após em encontro em abril de 2023 Crédito: Ken Ishii/Pool via Reuters

A Mixue será a primeira grande rede chinesa de fast food a operar no país — o que pode abrir caminho para outras marcas asiáticas testarem o mercado latino-americano.>

A promessa de investimento e geração de empregos, no entanto, dependerá do desempenho da empresa em um mercado desafiador.>

A Seres, por exemplo, foi uma das montadoras chinesas que estrearam no Brasil nos últimos anos. Com vendas abaixo do esperado, a marca anunciou a suspensão temporária de suas operações após apenas um ano. Por outro lado, a BYD conseguiu emplacar no mercado brasileiro, especialmente no segmento de veículos eletrificados.>

Fundada em 1997, na província de Henan, a Mixue Ice Cream & Tea virou um fenômeno ao combinar preços baixíssimos com forte apelo visual. O nome completo da empresa, Mìxuě Bīngchéng, significa "cidade do gelo com mel e neve".>

A marca aposta em um mascote carismático, lojas coloridas e um jingle chiclete que toca em looping nas unidades. >

Hoje, a média de preços dos sorvetes e chás gira em torno de 6 iuanes (cerca de R$ 4,70) por produto.>

A seguir, quatro curiosidades sobre a gigante do sorvete e das bebidas geladas que está prestes a desembarcar no Brasil.>

1. Começou como uma banca de raspadinhas

A história da Mixue é uma história clássica de empreendedorismo. >

Zhang Hongchao, um estudante de 21 anos que cursava Finanças e Economia na Universidade de Henan, decidiu montar uma banca de doces.>

A primeira loja não deu certo, mas dois anos depois, em 1997, ele tentou novamente alavancar o negócio com uma barraca vendendo "raspadinha" de gelo. Ela era chamada Mixue Bingcheng, que significa "palácio de neve doce".>

Foi o início do sucesso. Dali em diante, começou o modelo de franquias com venda de sorvetes, chá, limonada, smoothies de frutas e café a preços muito baixos.>

2. É maior que McDonald's e Starbucks

O mascote Snow King é comparado ao Ronald McDonald na China Crédito: Getty Images

Com mais de 45 mil unidades espalhadas pela China e outros 11 países — como Singapura e Tailândia — a Mixue já superou McDonald's, Starbucks e Subway em número de lojas, segundo dados da própria empresa.>

Para comparação: o McDonald's tem mais de 43 mil unidades no mundo, enquanto o Starbucks opera cerca de 40,5 mil.>

Apesar de ser conhecida como a maior rede chinesa de bubble tea (bebida à base de chá cremoso, misturado com frutas ou leite e bolinhas de sagu), sorvetes e bebidas geladas, a Mixue atua mais como fornecedora de matéria-prima do que como operadora direta das lojas. Quase todas as unidades são administradas por franqueados.>

O mascote Snow King é comparado ao Ronald McDonald na China.>

3. Modelo de franquia

A Mixue tem mais de 45 mil unidades espalhadas pela China e outros 11 países — como Singapura e Tailândia Crédito: Getty Images

O modelo de expansão rápida se explica, em parte, pelas taxas mais baixas que a média do mercado. A empresa obtém parte relevante da receita com a venda de insumos e equipamentos para os franqueados.>

Com cardápio enxuto — focado em chás adocicados e sorvetes simples —, a Mixue mira o público jovem e oferece uma experiência marcante: lojas visualmente chamativas e uma trilha sonora que se repete à exaustão.>

Apesar da rápida expansão e da proposta de democratizar o consumo de bebidas geladas, a Mixue já enfrentou denúncias por irregularidades em segurança alimentar na China.>

Em março de 2023, uma investigação do The Beijing News revelou que unidades da rede em Nanquim, na província de Jiangsu, utilizavam ingredientes vencidos, adulteravam etiquetas de validade e contratavam funcionários sem registro formal, sem checagem de documentos ou certificados de saúde. >

Repórteres do jornal se infiltraram em duas lojas da franquia e constataram também o uso de alimentos descartados e práticas de corte de custos que contrariam a própria promessa da marca de "não pegar atalhos".>

Especialistas chineses ouvidos pelo jornal apontam que o modelo de negócios baseado em franquias e preços baixos pressiona por crescimento acelerado, mas enfraquece o controle de qualidade. >

Em resposta às denúncias, o Departamento de Supervisão de Mercado de Nanquim realizou inspeções nas lojas e determinou a correção das irregularidades.>

4. Tem lucro bilionário

Além do tamanho, o desempenho financeiro da empresa impressiona. Em 2022, a Mixue registrou lucro líquido de mais de US$ 300 milhões — um feito notável para uma rede de bebidas e sobremesas de baixo custo.>

O resultado reflete a capacidade de manter margens altas com produtos acessíveis e uma estratégia forte de marketing e redes sociais.>

Em março, a empresa lançou suas ações no mercado. As ações da Mixue dispararam mais de 40% na estreia da empresa na Bolsa de Valores de Hong Kong. A rede arrecadou US$ 444 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) na maior oferta pública inicial de ações (IPO) do ano na cidade.>

As práticas da Mixue já foram alvo de sanções por trabalho infantil. De acordo com a legislação chinesa, menores de 16 anos não podem ser contratados. >

Em abril de 2022, uma loja da rede na cidade de Tiantai foi multada em 12,5 mil yuans por empregar uma menina de 15 anos.>

Poucos meses depois, em julho, outra unidade da Mixue, em Liaocheng, foi multada em 5 mil yuans pela mesma infração.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta