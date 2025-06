Mundo

'O trânsito me salvou': estudante perdeu voo da Air India que caiu por apenas 10 minutos

Bhoomi Chauhan diz que perdeu seu voo para Londres após chegar atrasada ao aeroporto de Ahmedabad.

Bhoomi Chauhan lembra de ter ficado com raiva e frustrada. O trânsito congestionado atrasou tanto sua viagem de carro até o aeroporto de Ahmedabad que ela perdeu o voo da Air India para Londres por apenas 10 minutos.>

Chauhan, uma estudante de administração de empresas que mora na cidade inglesa de Bristol com o marido, estava passando férias no oeste da Índia.>

"Ficamos muito bravos com o nosso motorista e saímos do aeroporto frustrados", ela lembra. "Fiquei muito decepcionada.">

"Saímos do aeroporto e paramos em um lugar para tomar chá e, depois de um tempo, antes de sair... estávamos conversando com o agente de viagens sobre como obter o reembolso da passagem. Lá, recebi uma ligação dizendo que o avião tinha caído.">

Chauhan disse que chegou ao aeroporto às 12h20 no horário local, 10 minutos depois de o embarque começar.>

Mas, apesar de ter feito o check-in online, ela disse que os funcionários da companhia aérea não permitiram que ela concluísse o processo no aeroporto.>

Ela viajou de Ankleshwar — 201 km ao sul de Ahmedabad — e ficou presa no trânsito do centro da cidade de Ahmedabad.>

"Pedi aos funcionários da companhia aérea que me deixassem entrar, pois estava apenas 10 minutos [atrasada]. Eu disse a eles que sou a último passageira e que me deixassem embarcar, mas eles não me deixaram.">