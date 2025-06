Imigrante

Brasileira com lúpus presa nos EUA há um mês sofre maus-tratos, diz família

Daniele relatou que sente dores articulares e apresenta sangue nas fezes e na urina. "Ela está muito assustada."

A última vez que os dois se falaram ao telefone foi no domingo (8). Daniele vive na cidade de Marlborough, no estado de Massachusetts, e tem autorização de trabalho com validade até 2029. Ela foi detida pelo ICE, o serviço de imigração americano, no dia 17 de maio. Um vídeo mostra que os agentes, com máscaras, estavam no estacionamento do prédio onde mora à espera dela.>