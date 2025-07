Mundo

3 dicas para evitar que desentendimentos em uma discussão se transformem em briga

Discussões e desentendimentos fazem parte do nosso dia a dia, mas podemos tentar evitar que elas evoluam para algo mais sério

É possível que você tenha passado por isso durante as festas de fim de ano , quando passamos mais tempo com nossos familiares. Nessas horas, é comum que tensões antigas venham à tona. >

Uma discussão pode começar por inúmeros motivos, desde uma divergência política até o comportamento do outro, algo bem familiar para quem passa muito tempo nas redes sociais. >

E quanto mais forte for uma opinião, mais intensa e complexa uma discussão pode ficar. >

Como especialista em interações sociais, acredito que prestar atenção no que dizemos para a outra pessoa — e como dizemos — é fundamental, além de aprender a evitar respostas que podem ser um "tiro no pé".>

1. Contenha o clima de tensão

Se você não concorda com alguém, mantenha a conversa de forma produtiva, evitando insultos diretos. Além disso, procure evitar ações que possam colocar a outra pessoa em uma posição de confronto, como acusações ou sarcasmos.>

A gente costuma focar muito no conteúdo de uma discussão, e também nas nossas suposições sobre o que a outra pessoa realmente pensa. >

Nos importamos muito se a pessoa realmente acredita no que está dizendo. Os estudos mostram que, muitas vezes, nos incomodamos quando alguém faz o papel de "advogado do diabo" fora de certos contextos. >

Mas não é possível saber das reais intenções do outro, por isso, é melhor evitar pensar o pior da pessoa com quem estamos discutimos. >

2. Mantenha a cabeça aberta

Primeiro, nada do que dizemos tem um único significado. Há várias interpretações possíveis, e nem sempre dá para confiar naquela primeira ideia que vem à cabeça no calor do momento. >