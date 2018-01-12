'Meu pescoço ia quebrar', diz rainha Elizabeth II sobre coroação

Rainha Elizabeth Crédito: Getty Images

A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, fez raras declarações sobre sua cerimônia de coroação. Em entrevista à BBC, que será transmitida no domingo no programa "A Coroação", a monarca conta as dificuldades que passou ao usar a pesada coroa de 1,28 quilogramas pela primeira e o desconforto que foi viajar na carruagem dourada.

No documentário de uma hora, ela fala sobre a história das joias da coroa e brinca sobre a leitura do discurso na cerimônia. Com imagens dos bastidores dos filhos da rainha pequenos, o príncipe Charles e sua irmã Anne, Ela conta que há algumas desvantagens em usar coroas, mas ressalta que são "coisas bem importantes".

 Felizmente, meu pai e eu temos mais ou menos o mesmo tipo de formato de cabeça. Mas uma vez que você põe a coroa, ela fica. Quer dizer, ela permanece ali  contou Elizabeth II.  Você não poda olhar para baixo para ler o discurso. Você tem que ler com a cabeça erguida. Porque caso abaixasse, meu pescoço ia quebrar, ela (a coroa) ia cair  relembra.

De acordo com a entrevista, a coroa foi feita para a coroação de George VI, em 1937, e pe composta por 2.868 diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas e centenas de pérolas  quatro delas são de brincos da rainha Elizabeth I.

CARRUAGEM 'NADA CONFORTÁVEL'

Para ela, o trajeto na carruagem real não foi nada bom: "Horrível, é apenas revestido de couro, nada confortável". Apesar dos incômodos, a cerimônia de coroação representa para elao início da vida como soberana, ainda que seja um processo que considera antiquado.