BBC News

É assim que a Inteligência Artificial pode destruir a humanidade?

Estudo polêmico e influente no mundo da tecnologia prevê um cenário distópico em que, a partir do ano de 2027, a Inteligência Artificial poderia se rebelar e ganhar tamanha autonomia que, no intervalo de dez anos, provocaria ativamente a extinção humana.

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:00

O estudo, chamado AI2027, foi publicado por especialistas em IA e desde então tem inspirado críticas e discussões.

Neste vídeo, a BBC destrincha esse estudo e ouve a opinião de um especialista em IA a respeito dos riscos de esse cenário se tornar realidade. Confira.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta