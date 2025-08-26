Home
É assim que a Inteligência Artificial pode destruir a humanidade?

É assim que a Inteligência Artificial pode destruir a humanidade?

Estudo polêmico e influente no mundo da tecnologia prevê um cenário distópico em que, a partir do ano de 2027, a Inteligência Artificial poderia se rebelar e ganhar tamanha autonomia que, no intervalo de dez anos, provocaria ativamente a extinção humana.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:00

O estudo, chamado AI2027, foi publicado por especialistas em IA e desde então tem inspirado críticas e discussões.

É assim que a Inteligência Artificial pode destruir a humanidade?

Neste vídeo, a BBC destrincha esse estudo e ouve a opinião de um especialista em IA a respeito dos riscos de esse cenário se tornar realidade. Confira.



