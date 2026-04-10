Volkswagen lança T-Cross Seleção como edição comemorativa da Copa do Mundo

O T-Cross Seleção se baseia na versão Sense e chega por R$ 129.990. Crédito: VW/Divulgação

A Volkswagen colocou mais uma opção em campo, trazendo a edição limitada do T-Cross Seleção. As vendas devem começar em maio e o modelo, que atualmente é o mais vendido do de SUVs no Brasil, chega com valor de R$ 129.990. Essa edição se baseia na versão Sense, que é mais focada em vendas diretas e para frotistas, mas ganha equipamentos de versões superiores.

O motor é o 1.0 turbo flex, que entrega 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque, acompanhado de um câmbio automático de 6 marchas. Como itens de série, a edição especial vem equipada com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, faróis e lanternas de LED, painel de instrumentos digital, multimídia de 10,1 polegadas, freios a disco nas quatro rodas, volante com comandos, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, seis airbags e assistente de partida em rampa.

A novidade fica por conta dos pneus Pirelli, que contam com a tecnologia Seal Inside. Esse recurso permite que um eventual furo na banda de rodagem seja preenchido por uma massa que impede a saída de ar.

Adesivo representando as 5 conquistas da copa do mundo pela amarelinha. Crédito: VW/Divulgação

Detalhes

Referência ao hino brasileiro na soleira do T-Cross. Crédito: VW/Divulgação

Apesar de ser o carro da seleção, o T-Cross não tem opcional da cor Amarelo Canário, presente na nova picape da marca, Tukan, que será lançada apenas em 2027 . No entanto, a VW escolheu bem ao representar o uniforme 2 da seleção na cor azul Norway, que não é opcional na versão Sense. O Seleção também pode ser branco, preto ou cinza.

Símbolo da CBF ao lado do nome "Brasil". Crédito: VW/Divulgação

As rodas acompanham a versão comfortline, tendo 17 polegadas em liga leve. Maçanetas e capas do retrovisor são em preto, além do adesivo na porta que traz as 5 estrelas das vitórias do time brasileiro na Copa do Mundo. Na tampa do porta-malas, a logo muda e traz o nome “Brasil” ao lado do símbolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Formações dos times campeões do mundo pela seleção brasileira. Crédito: VW/Divulgação

O detalhe mais exclusivo vem com as formações de times históricos da amarelinha na soleira da porta direita, passando por todas as formações em anos de vitória na copa do mundo. Já na porta esquerda, a soleira traz a frase "gigantes pela própria natureza", que faz alusão ao hino nacional. Os tapetes têm costura azul e discreta etiqueta amarela "seleção". As pedaleiras em alumínio são emprestadas da versão Highline.

Pedaleiras da versão highline do VW T-Cross. Crédito: VW/Divulgação