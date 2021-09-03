Coluna de Rodrigo Lima terá novidades do mercado automotivo de luxo

Rodrigo Lima é o novo colunista de Motor e vai falar sobre o mercado dos carros de luxo Crédito: Acervo pessoal

O mercado automotivo de luxo, suas curiosidades, os modelos mais cobiçados e as tendências desse mercado são o destaque na nova coluna que estreia neste sábado (4), em Motor. E esse tour pelo mundo do luxo será guiado pelo novo colunista, o empresário do setor automotivo Rodrigo Lima.

Com ampla experiência no setor – são 15 anos como empresário do ramo e desde 2014 trabalhando exclusivamente com veículos de luxo –, Rodrigo Lima vai mostrar tudo sobre as vertentes de pensamento de quem busca automóveis que são verdadeiras joias sobre rodas, com requinte, exclusividade e tecnologia digna de se usar em veículos espaciais, como é o caso dos automóveis da marca norte-americana Tesla.

Entre os mais cobiçados dos elétricos, Rodrigo conta que um dos diferenciais da marca são os modelos de última geração, com tecnologia espacial. “Quero mostrar, nesta coluna, tudo o que está vindo à tona nesse mercado, quais os modelos mais cobiçados, as tendências desse setor”, adianta.

Ele conta que um dos pontos altos da coluna será justamente levar ao público – leigo ou já apreciador do universo automotivo – uma nova perspectiva sobre o que são realmente carros de luxo, o que movimenta esse nicho de mercado que, mesmo com a pandemia, não deixou de crescer e o que os leitores vão gostar de descobrir sobre os automóveis de luxo e suas particularidades.

“Minha expectativa é gerar valor e conhecimento, pois a informação nos dias de hoje é algo muito importante, e quero fazer com que o leitor tenha informações suficientes para poder entender e enxergar como é realmente o mercado de luxo por meio de seu próprio conhecimento. A intenção é fazer com que as pessoas entendam por que outras investem nesse segmento e o valor que um automóvel de luxo tem, quando comparado a preço”, analisa.

EMPRESÁRIO

Rodrigo conta que começou na área bem cedo, ainda com 13 anos, a atuar na empresa do pai, que trabalha na revenda de carros há 45 anos. “Eu comecei a trabalhar com meu pai porque queria conhecer o negócio, entender sobre o ramo e conquistar minha independência. Aos 15 anos, eu e meu irmão entramos para o negócio”, conta.