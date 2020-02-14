Mesmo num cenário de cautela, indústria deve produzir mais no ES em 2020

Samarco está com suas operações paralisadas há quase quatro anos, mas deve retornar em 2020 Crédito: Arquivo AG

O recuo de 15,7% aparece na comparação com 2018, que também teve queda na produção: -1,7%. Portanto, dois anos seguidos de afundamento. O parque industrial capixaba ainda não se recuperou do grande baque sofrido em 2016, quando a produção definhou 18,7%.

A recessão econômica e a seca prolongada no solo capixaba contribuíram muito para esse dessabor. Vale lembrar que o PIB estadual recuou 9,3%, causando perplexidade em 2016, após cair 2,1% em 2015. As perdas foram tantas que, até hoje, indústria local não conseguiu se recuperar, inteiramente.

Assim, fragilizada, nossa indústria começa 2020. A perspectiva é de que neste ano o desempenho melhore, mas é preciso tomar cuidado com esse discurso. Vem sendo repetido há anos, sem sucesso. Em 2019, dizia-se a mesma coisa no meio industrial e a produção despencou 15,7%.

Os ingredientes do otimismo para 2020 são repetitivos: carteira de investimentos superior a R$ 60 bilhões, até 2023; excelência na gestão das contas públicas, reconhecida pelo Tesouro Nacional e ambiente de negócios que transmite confiança às decisões de investimentos. São vantagens competitivas, sem dúvida, mas os resultados na indústria permanecem muito longe do desejável.

As ressalvas que devem ser feitas é que em 2019 houve suspensão temporária das atividades da Suzano (antiga Fibria), chamada de parada técnica, para ajustes na fábrica, afetando a produção de celulose. Também registrou-se redução no volume de minério de ferro, após o rompimento da barragem em Brumadinho. Não se espera novo rompimento de barragem em 2020, e isso já cria expectativa de mais produção do que no ano passado. Já a produção estadual de óleos brutos de petróleo e gás natural e espera-se que isso não se repita neste ano.

Na verdade, a produção industrial do Espírito Santo está sujeita a altos e baixos - alguns muito fortes, como em 2016 e 2018 . Isso porque a performance geral do setor é altamente dependente de poucos segmentos: mineração, aço, celulose e petróleo. Problema em qualquer um deles joga o resultado estadual para baixo.