Incêndio atinge mata próxima ao Frade e a Freira em Vargem Alta

Equipes do Iema, Monaff e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar as queimadas na vegetação no local

Carol Leal Repórter / [email protected]

Um incêndio atingiu uma área de mata próximo à pedra do Frade e da Freira na tarde de quinta-feira (13), em Vargem Alta, na região Sul do Estado. O ponto turístico abrange as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Vargem Alta, mas região atingida faz parte da terceira cidade.

Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o Iema identificou as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros, além de mobilizar as equipes do Monumento Natural Estadual O Frade e a Freira (Monaff) e de outras unidades de conservação, que se deslocaram para o local.

De acordo com a gestora do Monaff, há indícios de que a queimada iniciou na região de São Manoel do Frade e o fogo está às margens da rodovia ES 488.

A área queimada na região da pedra do Frade e a Freira ainda não foi dimensionada pelo Iema. (Matheus Passos)

A vegetação na região está muito seca, ocasionando diversos focos de incêndio, e ainda não foi possível avaliar a dimensão da área queimada. Em uma das regiões afetadas há uma casa, mas as equipes ainda não conseguiram chegar até a residência.

Correção A primeira versão desta reportagem informava que o incêndio ocorreu no município de Itapemirim. A ocorrência, entretanto, foi registrada em Vargem Alta. Título e texto foram corrigidos.

