Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro, Sub 17 e a Copa Pan-americana de Kickboxing

Dois mil atletas participarão da disputa, sediada na Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica

As competições possibilitam aos atletas participarem em várias modalidades diferentes, tanto no ringue, como no tatame. (Divulgação)

Vila Velha vai sediar o 33º Campeonato Brasileiro de Kickboxing Adulto, o 27º Sub 17 e a Copa Pan-americana de Kickboxing 2024, que serão realizados de quinta-feira (30) a domingo (2), na Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, com a participação de 2 mil atletas de todas as idades. A entrada é franca. Nesta quinta-feira (30) o evento começou às 15 horas, com apresentação das modalidades Musical Forms e Creative Forms. A abertura oficial do evento será às 18 horas, com a presença do presidente da Confederação Pan-americana de Kickboxing, Paulo Zorello. Logo após, será dado início as disputas, que seguirão até as 23 horas. De sexta-feira (31) a domingo (2), as lutas acontecerão das 8 às 23 horas.

No Creative Forms a performance das lutas são realizadas sem música e não podem ser exisitir movimentos de ginástica, além dos permitidos na regra. Já o Musical Forms é a única disciplina do Kickboxing em que não há combate entre os competidores. Trata-se de uma apresentação marcial em que os Kickboxers executam livremente movimentos técnicos de várias artes marciais simulando uma ação de combate com vários adversários imaginários.

As competições possibilitam aos atletas participarem em várias modalidades diferentes, tanto no ringue, como no tatame, entre elas: Creative Forms, Musical Forms, Point Fight, Ligth Contact, Kick Light, K1-Styles, Low Kicks e Full Contact, alinhando habilidade, estratégia e determinação para vencer. Os atletas que lutarem em alguma modalidade de ringue no campeonato brasileiro não poderão participar da Copa Pan-americana de Kickboxing 2024, que é aberta somente para lutas realizadas no tatame. As conquistas dos atletas serão contabilizadas no ranking brasileiro, pan-americano e mundial.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas, como também os três países mais premiados na Copa Pan-americana de Kickboxing 2024 receberão troféus. Os eventos estão sendo promovidos pela Federação Capixaba de Kickboxing , com supervisão da Confederação Pan-americana de Kickboxing, da Panamerican Kickboxing Confederation e da WAKO - World Association KickBoxing Organization, e apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Governo do Estado (Sesport) e da Secretaria de Esportes e Lazer Prefeitura de Vila Velha (Semel).

A presidente da Federação Capixaba de Kickboxing, Demervânia de Souza, esclareceu que esses são os eventos de kickboxing mais importantes da América Latina e afirmou que a federação realizará as competições nos padrões da WAKO - World Association KickBoxing Organization, única sigla mundial reconhecida pelo Sportaccord-Internatonal Sports Federations e possui representantes filiados em 135 países dos cinco continentes.

O presidente da Confederação Pan-americana de Kickboxing, Paulo Zorello, aponta que além de Vila Velha ser uma das mais belas cidades do litoral brasileiro, possuir uma rede hoteleira bem estruturada, uma culinária excepcional, está estrategicamente bem localizada, facilita a participação de todas as regiões brasileiras nas competições.

Serviço:

33º Campeonato Brasileiro Adulto, 27º Sub-17 e Copa Pan-Americana de Kickboxing 2024



Data: De quinta-feira (30) a domingo (2).



Horário: quinta-feira, início às 15 horas; de sexta-feira a domingo, das 8 às 23 horas.



Local: Arena Tartarugão, Rua Itaperuna, n.º 150, Coqueiral de Itaparica



