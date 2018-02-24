Velejadores superam o vento sul na 17ª Regata Vitória x Guarapari

Velas ao mar rumo à Cidade Saúde. A beleza do trajeto da Regata Vitória x Guarapari de 27 milhas náuticas, aproximadamente 48 quilômetros, foi percorrido por 11 veleiros, divididos entre as classes RGSI, RGSII e Bico de Proa, do Iate Clube do Espírito Santo, neste sábado, 24. Pela primeira vez em toda história da competição os velejadores tiveram que superar o vento sul da largada até chegar a cidade de Guarapari. O primeiro barco a cruzar a linha de chegada foi o veleiro Phantom Of The Opera, do comandante Renato Avelar, após 7 horas de regata.

Velejar próximo a praia foi a estratégia adotada pela maioria dos velejadores para evitar a correnteza. Pela primeira vez na história da regata velejamos bem próximos a praia, quanto mais perto da areia evitamos a correnteza. Mas a regata foi excelente apesar de longa. O dia estava lindo, o mar cristalino, o vento bateu algumas vezes forte, mas o maior desafio mesmo foi velejar em contravento, ressaltou o comandante Renato Avelar.

Segundo o diretor de vela do Iate Clube, Péricles Martini, esta foi uma das regatas mais competitivas de todas as edições da Regata Vitória x Guarapari. Finalizamos a regata com 7 horas, três horas a mais que as outras edições. O vento sul tornou a regata muito competitiva, tivemos que navegar cambando para fugir da correnteza. Mas para nós velejadores essa é uma das regatas mais agradáveis, tem um lindo percurso até chegarmos em Guarapari, disse.