Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CT do Flamengo

Sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu voltam aos treinos

Francisco Dyogo e Cauan Emanuel participaram das atividades que aconteceram nesta segunda-feira (13) e postaram mensagens em redes sociais

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:16

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:16

Francisco Dyogo, goleiro ferido em incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo Crédito: Arquivo pessoal
Três meses depois do incêndio que matou dez jovens atletas do Flamengo, os sobreviventes Francisco Dyogo e Cauan Emanuel voltaram ao Ninho do Urubu, local da tragédia. Eles participaram das atividades que aconteceram nesta segunda-feira (13) e postaram mensagens em redes sociais.
Os dois passaram um período internados após saírem do alojamento com vida. Jonathan Cruz Ventura, terceiro sobrevivente, ainda se recupera. Ele teve cerca de 35% do corpo queimado e recebeu alta médica há um mês.
O Ninho do Urubu estava interditado para crianças e adolescentes desde 13 de fevereiro, poucos dias depois do incêndio. O centro de treinamento chegou a estar, do fim de fevereiro a meados de março, interditado totalmente, período em que o elenco profissional utilizou a Gávea para treinamentos.
O esquema adotado para os meninos será o mesmo utilizado atualmente pelo departamento de futebol profissional. A Justiça liberou o local para treinamentos, mas não permite hospedagem e tampouco o funcionamento da cozinha.
Desta forma, o clube providenciou um serviço de alimentação para os garotos e profissionais até que o Ninho do Urubu seja inteiramente liberado. Além disso, ambulâncias fazem plantão no centro de treinamento sempre que atividades são realizadas, outra exigência da Justiça.
O local utilizado pelos meninos do sub-14 será o antigo módulo dos profissionais. Inclusive, a mudança estava em curso na ocasião da tragédia. A estrutura já está com a base.
As demais categorias têm retorno previsto ao Ninho do Urubu ainda esta semana. Agora, o clube aguarda os trâmites na Justiça para que o CT tenha toda a documentação expedida e possa funcionar em sua totalidade.
Em paralelo, as indenizações são discutidas com os familiares. Nos últimos dias, o clube fechou com Jhonata Ventura, ferido mais grave do incêndio, mas tem dificuldades em outras negociações.
Foram acertados até o momento acordos com os familiares de Athila, Gedinho e Rykelmo (pai). A mãe, orientada pela advogada Gislaine Nunes, pretende entrar na Justiça.
Existe a expectativa de que novos acertos sejam anunciados nas próximas semanas, ainda que boa parte das conversas estejam travadas. Aos poucos, porém, o Flamengo tenta retomar a rotina da base.
> A história de Enzo: a criança que venceu o câncer para ver o Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo ninho do urubu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados