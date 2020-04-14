Richarlison e Esquiva participam de mutirão para eliminar Gizelly do BBB

Richarlison e Esquiva não torcem pela capixaba Gizelly no BBB Crédito: Montagem/Divulgação

Uma verdadeira guerra de votos acontece neste momento com o paredão desta terça-feira (14) do Big Brother Brasil 20, que reúne o ator Babu, a advogada capixaba Gizelly e a modelo Mari. Um deles será eliminado e perderá a chance de seguir lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Muitos esportistas já escolheram o seu lado e a torcida a favor de Babu Santana fez com que alguns atletas até "jogassem contra o patrimônio". Os capixabas Richarlison e Esquiva Falcão estão fazendo campanhas em suas redes sociais para pedir votos para a sua conterrânea, a advogada Gizelly Bicalho. Para que ela seja eliminada do reality.

Com bom humor o atacante do Everton e da Seleção Brasileira compartilhou o link do site do programa e pediu que os torcedores do time que defende na Inglaterra votassem em Gizelly, que seria sua "amiga".

Everton fãs vote Gizelly shes my friend ? https://t.co/kOH2dpzXvh — Richarlison Andrade (@richarlison97) April 13, 2020

Já o pugilista, medalhista olímpico em 2012 e invicto no boxe profissional, fez várias postagens usando a hashtag #FicaBabu para incentivar os seus seguidores a apoiarem o ator, inclusive compartilhando uma foto que tirou ao lado dele.