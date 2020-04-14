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Paredão

Richarlison e Esquiva participam de mutirão para eliminar Gizelly do BBB

Parece que a syster não agradou todos os capixabas. Com bom humor nas redes sociais, os atletas do Espírito Santo torcem pela saída da conterrânea
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 12:24

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 12:24

Richarlison e Esquiva não torcem pela capixaba Gizelly no BBB
Richarlison e Esquiva não torcem pela capixaba Gizelly no BBB Crédito: Montagem/Divulgação
Uma verdadeira guerra de votos acontece neste momento com o paredão desta terça-feira (14) do Big Brother Brasil 20, que reúne o ator Babu, a advogada capixaba Gizelly e a modelo Mari. Um deles será eliminado e perderá a chance de seguir lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.
Muitos esportistas já escolheram o seu lado e a torcida a favor de Babu Santana fez com que alguns atletas até "jogassem contra o patrimônio". Os capixabas Richarlison e Esquiva Falcão estão fazendo campanhas em suas redes sociais para pedir votos para a sua conterrânea, a advogada Gizelly Bicalho. Para que ela seja eliminada do reality. 

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Com bom humor o atacante do Everton e da Seleção Brasileira compartilhou o link do site do programa e pediu que os torcedores do time que defende na Inglaterra votassem em Gizelly, que seria sua "amiga".
Já o pugilista, medalhista olímpico em 2012 e invicto no boxe profissional, fez várias postagens usando a hashtag #FicaBabu para incentivar os seus seguidores a apoiarem o ator, inclusive compartilhando uma foto que tirou ao lado dele.

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