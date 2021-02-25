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Regata Globe40 confirma largada em junho de 2022 com Brasil na rota

Regata sairá de Tanger, em Marrocos, em junho de 2022 e rodará vários países do mundo
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LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 16:08

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 16:08

Crédito: Divulgação
A organização da GLOBE40, volta ao mundo de Class40, confirmou a programação de 2022. A regata sairá de Tanger, em Marrocos, em junho de 2022 e rodará vários países do mundo. O Brasil está na rota dos barcos de 40 pés com a cidade de Recife (PE).
Apesar da crise de Covid-19 prolongada, vários aspectos positivos surgiram desta decisão de mudar de data. Incluindo um ano extra de preparação para projetos ainda em curso, tempo adicional para o potencial surgimento de novos projetos até 2022 e o retorno de alguns velejadores ao circuito.
A Transat Jacques Vabre é um dos eventos que estaria com conflitos de datas com a Globe40. A TJV anunciou saída do Brasil após quatro edições seguidas.
O novo prazo de inscrição para correr a Globe40 passa a ser de 1º de julho de 2021. A meta da organização liderada pelo francês Manfred Rampacher, é levar de 15 a 20 equipes para a volta ao mundo.
- Não há dúvida, então, que existe um sentimento crescente nas equipes e na organização de que esta se configura como uma experiência excepcional tanto em termos esportivos quanto humanos. O perfil das equipes está se tornando mais refinado agora com o evento confirmado.
- Cerca de 2/3 da frota potencial provavelmente consistirá de projetos internacionais e cerca de quinze ou mais nacionalidades, com uma mistura do que muitas vezes são amadores com vasta experiência offshore - explicou Manfred Rampacher.
Saiba quais são os barcos confirmados em www.globe40.com
A pedido de várias equipes e para facilitar a gestão das tripulações, mantendo o foco principal na segurança, houve um relaxamento das regras de mudança de tripulação (capítulo 3.4 do Aviso de Regata).
Desta forma, embora o objetivo continue a ser a oportunidade de trocar um único capitão em cada escala, agora é possível para uma nova dupla iniciar uma perna, desde que cada um deles já tenha navegado uma perna anterior ou ou receberam autorização da Race Management.

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