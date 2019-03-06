Pivô capixaba é convocado para a seleção brasileira de handebol

A comissão técnica da seleção brasileira masculina de handebol divulgou a lista dos convocados para o período de treinos em Portugal, entre os dias 7 e 14 de abril. Entre os jogadores está o pivô capixaba Vinicius Teixeira, que defende o Taubaté.

O pivô capixaba Vinicius Teixeira Crédito: Reprodução/Facebook

Para o técnico Washington Nunes, a semana de treinos vai servir de testes com foco nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em julho, que são classificatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem. O comandante reconhece a ótima campanha da seleção no Campeonato Mundial em janeiro, quando alcançou o histórico 9º lugar, mas afirma que a participação foi um percurso para chegar ao momento atual, que é o mais importante. Os trabalhos de abril têm como objetivo ampliar os repertórios ofensivos e defensivos, além de avaliar e definir o grupo que estará no Pan.

“Vamos ter as fases para o Pan-Americano, que devem incluir mais jogadores. No Pan podem jogar 14 atletas, portanto o nível de observação e de desempenho precisam ser muito cirúrgicos. Temos de estar com o grau de observação muito bem feito para poder contar com os melhores jogadores.”

Entre os convocados, seis atletas atuam em equipes do Brasil, enquanto 16 estão vindo do final da temporada europeia, o que caracteriza uma divisão no planejamento do preparador físico Luiz Antônio Turisco, o Luigi.

“Basicamente, teremos duas equipes: uma que é o pessoal que vem do Brasil, que está numa pré-temporada, então o treinamento deles está sendo com um volume maior, uma ênfase maior na preparação física, e o pessoal que está jogando na Europa. Eles estão vindo de final de temporada, tendo um certo acúmulo do campeonato mundial e dos campeonatos que participam em cada país”, afirma Luigi.

OS CONVOCADOS

Goleiros: Cesar de Almeida (BM Granollers – Espanha), Leonardo Tercariol (BM Benidorm – Espanha), Rangel Rosa (Bidasoa Irun – Espanha);

Pontas Direita: Fábio Rocha Chiuffa (Sporting – Portugal), Rudolf Hackbarth (Esporte Clube Pinheiros – Brasil), Lucas Cândido (Taubaté/FAB/UNITAU – Brasil);

Armadores Direito: José Toledo (Orlen Wisla Plock – Polônia), Gustavo Rodrigues (US Créteil Handball – França), Oswaldo Guimarães (BM Granollers – Espanha);

Armadores Central: Henrique Teixeira (CSM Bucuresti – Romênia), Guilherme Valadão (Taubaté/FAB/UNITAU – Brasil), Thiago Santos (Taubaté/FAB/UNITAU – Brasil);

Armadores Esquerdo: Haniel Langaro (Dunkerque Handball – França), Thiagus Petrus (FC Barcelona Lassa – Espanha), Thiago Ponciano (BM Ciudad Encantada – Espanha), Leonardo Santos (CSM Bucuresti – Romênia);

Pontas Esquerda: Felipe Borges (Tremblay – França), André Martins (Taubaté/FAB/UNITAU – Brasil), Claryston Novais (Beykoz Belediyespor – Turquia);